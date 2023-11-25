綠營立委參選人謝志忠論文遭控抄襲　被要求公開說明

國民黨立委江啟臣服務處發言人王昱翔，今(25)日與國民黨台中立委參選人廖偉翔、林家興聯合指控，民進黨立委參選人謝志忠的東海大學碩士論文涉嫌抄襲，比例多達3分之1。謝則回應，會自請學倫會展開調查。
新聞處/綜合報導
王昱翔表示，經人工比對，謝志忠論文涉嫌抄襲，135頁中扣除參考書籍只剩下84頁，其中的29頁出現疑似抄襲行為，比例高達3分之1。該論文是謝於2010年提出的「台中縣市合併改制直轄市後市議員選舉區劃分之政治分析」，但論文中大量抄襲2本碩士論文、2份國民黨智庫與2本地方政府資料。包括內文和引註都有複製貼上，要求謝志忠公開說明。
林家興表示，賴清德上任民進黨主席後通過「學倫條款」，但民進黨提名的參選人爆出論文涉嫌抄襲，批評民進黨的抄襲已非新聞，呼籲民眾下架民進黨。而廖偉翔也指出，國家的根本是教育，破壞學術倫理等於破壞國家根本，東海大學的好校譽不應該被他們破壞。
謝志忠面對抄襲指控也發聲明，表示論文比對東海大學碩士論文相似度為7.78%、中興大學碩士論文相似度為8%，如果對手有疑慮，他會自請東海大學學倫會展開調查。
但廖偉翔及林家興呼籲賴清德，在公布學論條款後依舊爆出論文抄襲狀況，希望民進黨必需徹底解決學倫問題， 如果不處理就是縱容抄襲，不只是敗壞學風，更是破壞選風。