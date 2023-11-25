金馬紅毯／桂綸鎂600萬珠寶穿上身！被問最看好誰奪影帝她好為難
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點20分登場，由楊千霈、吳念軒擔任主持人，桂綸鎂身穿一襲黑色長袖刺繡上衣與斜紋軟呢亮片長裙現身，光是身上的珠寶加起來就要600萬，宛如一棟行動的小豪宅。爭奪本屆「最佳男主角」的有阮經天、吳慷仁、許光漢、林柏宏、王柏傑，談到最希望誰奪下影帝，桂綸鎂為難地表示：「手心手背都是肉欸。」
記者吳雨婕／台北報導
擔任頒獎嘉賓的桂綸鎂，今出席參與金馬60盛事，談到金馬獎，她提到17歲就入行到現在，能參與金馬60很榮幸，「好像回家一樣，每次都很安心，也能見見喜愛的電影朋友們，期待見到林青霞姐姐、許鞍華導演。」
桂綸鎂也透露近況，「剛拍完盧貝松的電影，希望明年有機會跟大家見面。」而今年影帝爭奪激烈，被問到最看好哪個人奪下影帝寶座，她害羞地說：「手心手背都是肉欸，我坐在下面等待（結果）好了。」
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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