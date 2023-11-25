金馬60／卓亦謙奪最佳新導演！感受超現實 「CPU要處理一下」
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，本屆金馬獎「最佳新導演」由《年少日記》卓亦謙奪下。對於得獎，卓亦謙表示感受「超現實」，沒有想過會得獎。
記者吳雨婕／台北報導
卓亦謙對於得獎感到不可思議，他形容：「我的感覺很超現實，我的CPU需要處理一下。」他提到，「金馬獎對我來說就是一個Party，跟我一樣愛電影的人，相處一個晚上。」卓亦謙透露，在看頒獎前的短片時看到哭，因為拍完《年少日記》，心裡出了狀況，所以一直在思考要不要繼續拍下去，短片中剛好就是在說要一直拍下去，讓他心裡有很大的感觸，「我就想到放棄的時候，我覺得我現在的心情跟提名的時候一樣超現實，沒有想過自己（會被提名、得獎）。」
因為得了獎，所以也給了卓亦謙莫大的鼓勵，他透露有信心繼續拍下去，談到先前萌發放棄拍電影的原因，他說：「可能已經做了十年的編劇，做了很久，家人擔心收入不穩定、沒有女朋友、變憂鬱、沒有錢結婚，好像應該改行。」好在心裡出狀況的期間他也遇到的伴侶，女友不離不棄的陪在他身邊；如果自己再得獎，他表示一定會求婚，但不是在金馬獎上，「我要做這個事情的話，希望我的爸媽、她的爸媽都要在。」
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