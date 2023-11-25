陳柏霖見穿山甲寶寶湧父愛！徐若瑄憶產子「挨300多針」淚灑節目
由陳柏霖主持兼監製的節目《極島森林2》，日前邀請到來賓徐若瑄一同探訪森林，還來到屏東科技大學救傷中心探訪穿山甲寶寶。結果兩人首次近距離接觸剛出生5個月的穿山甲寶寶，難掩興奮情緒，聽完背後艱辛的生產故事後，也讓徐若瑄不禁淚憶過去挨了300多針，才生下兒子的經歷。
記者詹鎰睿／綜合報導
由於徐若瑄和陳柏霖先前尋找穿山甲不成，隔日便受邀到屏東科技大學救傷中心探訪穿山甲寶寶，興奮之情溢於言表，徐若瑄開心又緊張，深怕一個不小心就碰傷小寶寶，細心程度彷彿照顧親生小孩一樣。眼看獸醫師幫穿山甲寶寶做健檢，陳柏霖一下擔心牠疼痛，一下又擔心麻醉夠不夠，眼神流露出滿滿的父愛。徐若瑄則是第一次挑戰抱穿山甲，不敢輕舉妄動，每個動作都小心翼翼，深怕弄疼小穿山甲，輕輕地幫牠翻身，當作小寶寶一樣照顧。
穿山甲博士孫敬閔說到，之前曾觀察一隻穿山甲媽媽，在即將臨盆之際，左腳竟然慘遭獸夾夾斷，卻仍獨自產下穿山甲寶寶，並且揹著寶寶爬出洞穴，讓他感動直呼，母愛的偉大是不分物種。而身為母親的徐若瑄聽完故事後也紅了眼眶，想起自己懷孕臥床超過4個月，挨了300多針，才順利產下兒子。事後，徐若瑄也十分感謝陳柏霖讓她有如此特別的經驗。
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