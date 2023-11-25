中國呼吸道疾病暴增！兒科掛號排到3千多號 患者稱比確診還難受
中國多地近日呼吸道疾病大爆發，包含「支原體肺炎」（即肺炎黴漿菌）以及流感、腺病毒、呼吸道融合病毒和新冠疫情疊加流行，尤其以兒童狀況最為嚴重，許多醫院人滿為患，北京各大醫院兒科動輒掛號到3000多號。有感染支原體肺炎的網友表示，症狀就像「嗓子吞刀片」，比新冠確診還難受。
記者倪浩軒/綜合報導
對於這波呼吸道疾病爆發，中國國家衛健委昨（24）日召開記者會表示，隨著天氣入冬，呼吸道疾病進入好發季節，多種呼吸道疾病疊加流行，包括支原體肺炎、流感、新冠等等，預計高峰可能會持續到明年春天。衛健委說明，目前醫療系統監測到的病例顯示，都是由已知的流行病原體感染引起。
世界衛生組織（WHO）依目前收集到的資料表示，中國這波呼吸道感染疫情應是已知的病原體於社區高度流行，WHO已正式要求北京提供更多資料，正密切關注有關情況，並與中國當局保持聯繫。我國疾管署則呼籲，因應目前中國疫情，近期前往中國之民眾，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衛生；出現呼吸道症狀應儘速就醫，切勿自行服藥。
根據《香港01》報導，北京各大醫院兒科動輒掛號到3000多號，有的甚至得排隊等上24小時才看得到病，天津最大的兒科專科醫院「天津兒童醫院」，診療量打破歷史紀錄，雙院區單日接診量超過1.2萬人次。
有網友在微博上分享個人感染後的症狀，透露「活似嗓子吞刀片、胸口被針扎，發燒兩天，人都快傻了」，直呼難受程度不亞於新冠確診。另有網友則說，「一家四口，三個人咳嗽、發燒、流鼻涕、頭疼，渾身不舒服」。