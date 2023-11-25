台灣市博會南區場今駁二登場　民眾一次逛足吃得滿足

「經濟部2023台灣市博會-南區場」自今(25)日起一連兩天在高雄駁二藝術特區大義紅磚廊道登場，除了有全國41家深具特色的傳統市場及夜市攤商參加外，還有「台灣國飯主題好味對決專區」，邀集了從傳統滷肉飯到創意特色展場限定滷肉飯等不同美味，希望以美食帶路，將來自北、中、南、東的傳統市場及夜市美食，讓南部地區的民眾一次逛足，吃得滿足。
記者郭凱杰／高雄報導
在這次的「台灣國飯主題好味對決專區」，包括有臺中沙鹿市場「小阿姨滷肉飯」、逢甲觀光夜市「涼師傅滷肉飯」等傳統美味滷肉飯，更有南投中興新村第一市場「老山羊素食」的素滷肉飯、臺中大慶夜市「火焰骰子牛」的骰子牛滷肉飯等展場限定滷肉飯，喜愛國飯的朋友千萬不要錯過，歡迎帶著一家大小來駁二藝術特區逛市集吃美食。
除了滷肉飯之外，這次活動也邀請了經濟部樂活名攤認證攤商，包含了新北市永安市場5星級名攤「沐爵.曲奇」、桃園市新永和市場「利津魚丸」、「168尚好吃雞肉」等高星等認證名攤，一次逛遍全台市集。
經濟部主任秘書楊志清表示，經濟部已經做好準備為了臺灣消費者及外國觀光客疫後回到傳統市場及夜市消費，自2021年起至2022年為止，經濟部已輔導全臺各地市場示範攤40處，將設計美學導入，為傳統市場及夜市注入新氣象，改變傳統市集陰暗老舊的印象。
楊志清指出，在今年更加大了傳統市場及夜市輔導改造的力度，選定了全臺30處市集與150處攤舖位進行美學優化，協助傳統市集整體形象升級，且因應全球淨零碳排的的趨勢，在示範市集導入餐具清洗器材、廢油廢水回收、節能燈具等，強化傳統市集綠色低碳作為，就是為了民眾回到市場及夜市時能感受到與過往不同的市集體驗，而這些改變，有賴於傳統市場、夜市的管委會與攤商盡力配合，經濟部才能順利推動這些改造。