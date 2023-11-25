金馬紅毯／劉奕兒低胸搶爭女配「胸罩爆掉了」！劉冠廷急拿針補救
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間在國父紀念館舉行，稍早正舉行星光紅毯大道。憑藉《老狐狸》入圍最佳女配的劉奕兒，則說她待會見機行事，希望以美美的姿態，與劇組工作人員一同享受金馬盛典。導演蕭雅全則希望觀眾們有入圍的工作人員都能得獎，強調電影才剛上映，希望大家進戲院支持。
記者詹鎰睿、吳雨婕／台北報導
劉奕兒笑說，她現在的隱形胸罩扣不起來，自爆「nubra在髮廊爆掉，我現在希望能安然的讓我進去換nubra。」劉冠廷還開玩笑表示，「我這邊有一根針！」要幫劉奕兒拉起來，奕兒表示，在走紅毯之前，她還祈禱順利，不要絆倒劉冠廷就好。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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