李善均偷吃撩女音檔曝光！背叛結婚14年老婆 示愛「我也喜歡你」
韓國大咖演員李善均捲入吸毒案件，與聲色場所的女室長外遇，還被對方威脅要供出他吸食大麻的案底，勒索3.5億元韓幣（約850萬元台幣）得逞，他接受警方訊問，表示是在不知情下誤用毒品，檢驗結果也呈陰性，頗有洗刷罪名的跡象，不過，《KBS》新聞台曝光他與女室長的通訊對話，與演員田慧振結婚14年的李善均，竟然向外遇對象告白「我也很喜歡妳，知道嗎？」令人不敢相信。
記者江芷稜／綜合報導
李善均與田慧振愛情長跑7年，中間一度面臨分手，他才驚覺對方的重要性，決定與女友步上紅毯，結婚14年以來，一直給外界好爸爸、好老公的形象，沒想到爆發染毒又外遇，讓田慧振得知消息差點昏厥，趕緊將2個兒子都送出國外，避免受到輿論影響。
李善均目前毛髮精密檢測呈陰性，吸毒一事無法定罪，但他出入聲色場所，背叛另一半與女室長私下往來，已經重創昔日好形象，《KBS》新聞台24日公開他與女方的對話音檔，李善均脫口「我也很喜歡妳，知道嗎？」對方則回「不知道，因為你沒表現出來」，這一段撩妹對話已經徹底破壞李善均對婚姻忠誠的形象。
兩人後來因威脅公開吸毒一事關係生變，李善均不滿女室長，質問對方為何要爆料，想要什麼又不說清楚，女室長則嗆聲李善均「你在我旁邊吸大麻的時候，我沒有吸不是嗎，我說過這個會殘留很久，會被檢測出來」，談論大麻的對話讓警方起疑，認為李善均有吸毒嫌疑，但李善均否認慣性吸毒，這起案件究竟僅是婚外情還是一個染毒風暴，還需要後續調查。
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