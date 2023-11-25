正式進入總統選舉、台股樂觀情緒升溫　專家：拉回即是買點

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葉獻文指出，如果看到國內經濟數據表現，同樣助長樂觀情緒。最新公布的台灣出口數據，9月達388.1 億美元，年增 3.4%，終止連 12 個月下滑。他進一步分析，9月資通訊產業大幅成長59.8%，化學品及礦產品轉呈正成長，另外機械、基本金屬、塑橡膠等出口減幅持續收斂。隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，台灣出口應能漸趨穩定，預期10月台灣出口可維持個位數成長。
其次是企業獲利優於預期。葉獻文表示，除了第三季財報普遍優於市場預期外，拉長時間來看，至2024年第二季，推估整體台灣上市櫃企業獲利單季年增率將由負轉正，有助台股重回多頭行情。
葉獻文表示，總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持，市場偏向多頭。因此一旦拉回，即是買點。但另一方面，他也提醒，仍須留意負面衝擊。例如以巴開戰地緣政治風險提高、美國政府關門風險仍存在，以及美國與中國不動產風險仍存在。資金敏感度高，一些負面消息仍會衝擊信心，投資人還是需要謹慎以對。
葉獻文表示目前觀察台股，仍是利多大於利空，是介入的好時機。如果投資人擔心風險，不妨由台股經理人以及團隊操刀，靈活布局、監控風險，以有效掌握投資機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。