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正式進入總統選舉、台股樂觀情緒升溫　專家：拉回即是買點

▲正式進入總統選舉階段，專家預期台股有可能向上突破，目前逢回即是買點，但專家也提醒仍須留意負面衝擊，如以巴開戰地緣政治風險提高、美國政府關門風險仍存在。（圖／NOWnews資料照片）
▲正式進入總統選舉階段，專家預期台股有可能向上突破，目前逢回即是買點，但專家也提醒仍須留意負面衝擊，如以巴開戰地緣政治風險提高、美國政府關門風險仍存在。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

外資從11月中開始，連續買超台股，推升指數持續攀高，樂觀情緒向好。有專家指出，在國際上看到通膨逐步下降、美國升息幾乎告終。另外是台股進出口數字回升、企業獲利表現亮眼，再加上正式進入總統選舉階段，因此預期台股有可能向上突破，目前逢回即是買點，但專家也提醒仍須留意負面衝擊，如以巴開戰地緣政治風險提高、美國政府關門風險仍存在，投資人還是需要謹慎以對。

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施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文認為，台股進入第四季，表現倒吃甘蔗，而即將進入總統選前倒數時刻，不管國內外皆傳來佳音，有助於未來表現。以國際市場來說，在政策的積極介入下，通膨持續降溫，升息循環可謂告終。而過去美國十年期長債殖利率上揚對股票市場產生負面影響，資金撤離台股，而近期長端殖利率慢慢走向正軌，預期除有更大系統風險，長端殖利率不至於再次大幅揚升至5%。簡單來說，國際資金可望再度回流亞洲，有利台股續攻。

葉獻文指出，如果看到國內經濟數據表現，同樣助長樂觀情緒。最新公布的台灣出口數據，9月達388.1 億美元，年增 3.4%，終止連 12 個月下滑。他進一步分析，9月資通訊產業大幅成長59.8%，化學品及礦產品轉呈正成長，另外機械、基本金屬、塑橡膠等出口減幅持續收斂。隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興應用需求持續擴展，台灣出口應能漸趨穩定，預期10月台灣出口可維持個位數成長。

其次是企業獲利優於預期。葉獻文表示，除了第三季財報普遍優於市場預期外，拉長時間來看，至2024年第二季，推估整體台灣上市櫃企業獲利單季年增率將由負轉正，有助台股重回多頭行情。

葉獻文表示，總統大選在即，政府亟需營造內需活絡與政策支持，市場偏向多頭。因此一旦拉回，即是買點。但另一方面，他也提醒，仍須留意負面衝擊。例如以巴開戰地緣政治風險提高、美國政府關門風險仍存在，以及美國與中國不動產風險仍存在。資金敏感度高，一些負面消息仍會衝擊信心，投資人還是需要謹慎以對。

葉獻文表示目前觀察台股，仍是利多大於利空，是介入的好時機。如果投資人擔心風險，不妨由台股經理人以及團隊操刀，靈活布局、監控風險，以有效掌握投資機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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