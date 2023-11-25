四大烘焙推出巨可頌！最長達60公分　珠寶盒「圈圈可頌賣一送一」

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他並提到：「一般可頌的發酵對於麵包體的結構組織非常重視，『進擊的可頌』因為整體結構組織放大，因此烤焙溫度和方法經過10次測試，才終於抓到最佳的烤焙法。」趙崇曦使用法國LESCURE萊思克AOP發酵奶油製作，「萊思克AOP發酵奶油是具有歐洲原產地命名保護認證的奶油，不論奶味香氣或操作性都很好，而且奶油分子細膩，有奶味卻不膩。」趙崇曦也分析可頌的配方視每個烘焙師傅的喜好而有不同的創作，國外烘焙師傅喜愛以4折一次、3折一次的折疊方式製造層次，但「進擊的可頌」則以4折2次，帶出更豐富且悠遠的奶香。
人氣烘焙名店MissV Bakery創辦人之一Virginia也推崇萊思克(LESCURE)發酵奶油優雅細緻的香氣和製作千層酥皮時優異的延展性，與麵包主廚討論後，推出多種「巨可頌」品嘗方式。店內除了供應歐美流行的巨可頌拿鐵套餐外，深受人們喜愛的全天候早午餐套餐，主食可升級為巨可頌，只需額外加價350元，即可享用沙拉、鮭魚、火腿、美式炒蛋等；另外推出客製化母子可頌禮盒，巨可頌搭配僅供客製、店內無販售的5顆迷你可頌，看起來很有衝突感。
今年開幕的Feeling18 LAB 烘焙研究所，則推出約50公分長、550克的「巨可頌」，和35公分、300克的「大可頌」，在南投埔里掀起話題。為了讓「巨可頌」及「大可頌」有良好的發酵，麵團採用3階段溫度，隨著膨脹狀態慢慢調整，並且隔夜發酵，「巨可頌」和「大可頌」有絕佳膨脹性，外殼薄酥脆，麵包芯卻仍軟潤。
以穀物麵包和生吐司為號召的糕餅小舖｜高雄漢來大飯店LB，歷經1個多月的研發，也有巨可頌，點心房行政主廚林和明說：「『8倍霸王可頌』約莫長60公分、寬25公分、高16公分，而『4倍巨大可頌』則是霸王可頌的一半。」以乳脂高達84 %的萊思克AOP片狀發酵奶油片來製作，奶味香濃且口感佳。為了有層次分明的效果，全程在低溫18℃的環境下製作，不僅發酵需比一般可頌多一半的時間，並且以旋風烤箱一爐僅能烤一個「8倍霸王可頌」，因此皆採預約、限量供應。
另外，「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」也有很獨特的可頌，繼師大麗水店、遠企安和店、信義穀倉店三家門市，2023年12月1日~2024年1月31日「珠寶盒法式點心坊」快閃店插旗誠品生活新店裕隆城，限定推出風靡紐約、日韓的圈圈可頌(circular croissant)，共有黑巧、栗子奶油、開心果、焦糖鹽之花、覆盆子、香檸六種口味，每款售價180元起，造型繽紛誘人。
並攜手強調bean to bar的巧克力品牌「TERRA土然」，於快閃店設置行動吧台供應二款氮氣巧克力及一款熱巧克力。且開賣初期還有超值優惠，12月1日~12月3日、12月30日~1月1日圈圈可頌每日限量50組買一圈送一圈。 凡購買一個圈圈可頌，IG上傳限動圖片並標記珠寶盒法式點心坊、香檸圈圈，即贈送香檸圈圈乙個，每人每日限購一次。12月4日~12月10日，買2個圈圈可頌即可和店員猜拳，贏者贈送香檸圈圈乙個，每場次30名。