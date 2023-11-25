憶陳進興案侯友宜不捨妻被鄰居罵翻　韓國瑜說李佳芬太凶逗笑眾人

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侯友宜感性回憶過往，表示一生槍戰數十次，看到同事不是中槍就是死在面前，但從未曾嚇到、永遠站第一線，也不曾向家人提起工作的凶險，因為「咱們要顧家，男子漢回家沒在向妻兒說外面驚惶的事」。
侯友宜說，陳進興案發生時，SNG車24小時直播，妻子為了顧小孩沒在看電視，一早要出門買菜，被樓下鄰居破口大罵，指「你老公在電視上拚生死，你還有心情買菜？」妻子等到他深夜回家，憂心問「你這樣拚、要進去時有想過妻女嗎？」他回答「若想到你，就忘記侯友宜了。」
侯友宜對在場者說，我們今天要用生命顧台灣，若還想到妻兒「要怎麼顧啦？」要顧台灣就要拋棄所有一切，為國家盡忠、為人民土地守護安全，絕不會想到妻女。他回憶當時妻子一句話都沒說，站起來默默離開房間，「我要安慰、不安慰都不是」。3個孩子長大後他才從政，這次就是為了中華民國出來一戰。
侯友宜致詞後就離開趕場，會場情緒卻仍沈重，接下來上台的韓國瑜為緩和氣氛，笑稱自己沒有侯友宜這麼勇敢，但若是衝進去，「就不回頭一陣砰砰砰！因為我老婆太凶，我不想回家就衝了！」機智反應逗笑眾人。
韓國瑜稱讚侯友宜很可愛，已經半年沒看到他的笑容，今天卻多次透露心情很好，韓私下對侯說「今天終於看你笑了！」侯友宜回答「終於走到決定性一刻，心頭的心魔已經打開」。韓國瑜形容，侯友宜平常看起來有點愁眉苦臉，但今天「五官是開的」，態勢明朗後總算笑逐顏開。
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