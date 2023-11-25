盧秀燕和高虹安可以、柯文哲絕對不行！朱立倫重申不准這兩人站台

憶陳進興案侯友宜不捨妻被鄰居罵翻　韓國瑜說李佳芬太凶逗笑眾人

▲國民黨三子合體為立委楊瓊櫻拉抬聲勢。（圖／楊瓊櫻競總提供，2023.11.25）
▲國民黨三子合體為立委楊瓊櫻拉抬聲勢。（圖／楊瓊櫻競總提供，2023.11.25）

記者顏幸如／台中報導

國民黨漢子、燕子、禿子今合體，盧秀燕重提當年陳進興案，侯友宜赤手空拳談判的凶險。侯友宜感性說，當年全國人民在看直播時，不知情的妻子出門買菜，卻被鄰居罵翻，事後問他「你進去前有想過妻女嗎？」令他不捨。接著上台的韓國瑜笑稱，若換自己衝進去，就先一陣砰砰砰再說，「因為我老婆太凶、我不想回家」。

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總統選舉三腳督成形，國民黨起手式由漢子、燕子、禿子今（25）日再度合體，一天連跑三場台中市造勢活動。台中市長盧秀燕在立委楊瓊櫻競總成立大會中，重提當年南非武官被陳進興綁架，「中華民國第一鐵漢」赤手空拳進入官邸談判的往事。

▲盧秀燕重提陳進興案，勾起侯友宜鐵漢柔情。（圖／楊瓊櫻競總提供，2023.11.25）
▲盧秀燕重提陳進興案，勾起侯友宜鐵漢柔情。（圖／楊瓊櫻競總提供，2023.11.25）
侯友宜感性回憶過往，表示一生槍戰數十次，看到同事不是中槍就是死在面前，但從未曾嚇到、永遠站第一線，也不曾向家人提起工作的凶險，因為「咱們要顧家，男子漢回家沒在向妻兒說外面驚惶的事」。

侯友宜說，陳進興案發生時，SNG車24小時直播，妻子為了顧小孩沒在看電視，一早要出門買菜，被樓下鄰居破口大罵，指「你老公在電視上拚生死，你還有心情買菜？」妻子等到他深夜回家，憂心問「你這樣拚、要進去時有想過妻女嗎？」他回答「若想到你，就忘記侯友宜了。」

侯友宜對在場者說，我們今天要用生命顧台灣，若還想到妻兒「要怎麼顧啦？」要顧台灣就要拋棄所有一切，為國家盡忠、為人民土地守護安全，絕不會想到妻女。他回憶當時妻子一句話都沒說，站起來默默離開房間，「我要安慰、不安慰都不是」。3個孩子長大後他才從政，這次就是為了中華民國出來一戰。

▲韓國瑜笑稱太太李佳芬太凶他不想回家，楊瓊櫻在旁大笑。（圖／翻攝楊瓊櫻臉書，2023.11.25）
▲韓國瑜笑稱太太李佳芬太凶他不想回家，楊瓊櫻在旁大笑。（圖／翻攝楊瓊櫻臉書，2023.11.25）
侯友宜致詞後就離開趕場，會場情緒卻仍沈重，接下來上台的韓國瑜為緩和氣氛，笑稱自己沒有侯友宜這麼勇敢，但若是衝進去，「就不回頭一陣砰砰砰！因為我老婆太凶，我不想回家就衝了！」機智反應逗笑眾人。

韓國瑜稱讚侯友宜很可愛，已經半年沒看到他的笑容，今天卻多次透露心情很好，韓私下對侯說「今天終於看你笑了！」侯友宜回答「終於走到決定性一刻，心頭的心魔已經打開」。韓國瑜形容，侯友宜平常看起來有點愁眉苦臉，但今天「五官是開的」，態勢明朗後總算笑逐顏開。

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