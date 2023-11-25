金馬紅毯／林志玲來了！金縷衣全透視「身材忽隱忽現」：想抱大家
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點20分登場，由楊千霈、曹佑寧擔任主持人，林志玲為人母後久違大型頒獎典禮，將和日本大導演北野武頒獎，特地跟老公AKIRA、兒子請假出席，她身穿一件銀色平口鏤空禮服，筆直美腿若隱若現，看起來又清瘦許多，被問今晚有沒有想見的人，她以甜美嗓音說：「所有參加典禮的朋友我都想見，都想抱一下！」
記者楊穎軒、陳雅蘭／台北報導
被問欣賞哪位準影帝，林志玲笑說：「這樣我怎麼回答，都喜歡。」她說目前還是沒有要復出，還沒有拍片的打算，不過留伏筆，「如果有好計畫遞過來，會跟先生請假，跟今天一樣」，透露AKIRA很羨慕她跟傳奇影星北野武同台，並說鼓勵的話，但沒有特別對日文台詞，與北野武也沒有彩排，等等直接台上見。
林志玲說：「今天穿這樣不會冷，很久沒走紅毯了，我也有跟老公說我裡面有穿。」打趣地說今天來很像要上台主持的感覺，「時間真的很快，更要珍惜好好跟自己相處的每一天」，她分享兒子已經會說話，「常說想吃東西，像是餅乾，也會叫阿公、阿嬤，我出門時，寶寶默默要哭，知道我要回台灣」，至於在日本還是台灣就學，夫妻倆還沒討論，「先生哪工作就在那，家人一起就好」。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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