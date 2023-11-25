獅友傳愛！「展獅愛圖熱血」公益園遊會登場

「展獅愛 圖熱血」公益園遊會今（25）日於台糖物流中心舉辦，活動由國際獅子會300E-5區主辧，精心規劃吃喝玩樂精彩節目，總監張展圖慷慨捐出5萬元提供摸彩；2023國際旅遊夫人季軍、卑南族美女南秀圓現身高歌，絕美聲音委婉動聽，贏得如雷掌聲。
記者陳美嘉／高雄報導
公益園遊會規劃各項精彩節目，包括精彩舞台表演、各式好吃市集、瘋狂氣墊樂園、免費糖尿病檢測、街頭藝人表演、超炫美味餐車、親子都都小火車、捐血車等；此外，摸彩獎品也相當豐富，有電視冰箱、腳踏車、足浴機及電動摩托車等多項好禮。
活動一早現場就湧入愛心人潮，穿梭在各攤位消費做公益，獅友達綱興業有限公司陳西坤、中華民國海巡之友總會南部辦事處會長王文成、元鋮企業有限公司李信憲等亦出錢出力熱情響應，齊心種下「善」的種子，使其生根、發芽、茁壯，進而遍地開花，充分展現獅子大愛。
總監張展圖指出，關懷弱勢慈善園遊會公益活動是獅子會每年必列的重點社會服務，都會有計劃性的定期辦理，今年23-24年度也落實總監區「展獅愛 圖熱血」的年度主題，並秉持獅子會八大信條關懷疾苦的宗旨，發揮獅子主義之人道之精神，號召民眾踴躍參加公益行善活動，享受為善最樂的喜悅。
張展圖表示，公益營業所得金額將提撥20％作公益使用，捐贈給衡山行善團，此團隊長年為許多低收入戶，及孤苦無依弱勢長輩義務修繕房屋保護他們居住安全。期待社會大眾用愛感受，用掌聲鼓舞每一位願意奉獻的人。