救生員以為「水母漂」！竹市國運中心33歲女溺水 搶救2天不治
本（11）月9日晚間，新竹市一名33歲女性泳客，前往東區新科國民運動中心游泳時不慎溺水，但是救生員誤以為她在水母漂，驚覺有異後，立即跳水救人，不過女子救起時已經失去呼吸心跳，搶救2天後仍回天乏術。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，9日下午5時許，新竹市東區新科國民運動中心，一名33歲的女泳客漂浮在水面，在場的救生員以為是在水母漂，等到發覺不對勁時，一名救生員立刻跳下水將人拉上岸，並開始進行急救，後續緊急送醫搶救，但是女子當晚9點多有救回，不過在11日清晨5點多仍宣告死亡。
市府教育處回應，溺水事件發生當下有3名合格救生人員在現場，經委外的OT廠商檢視監視器畫面以及救生員現場的說明，溺水泳客在泳池站起來，5秒後不明原因再倒入泳池，原以為泳客在水母漂，1名救生員觀察發現有異狀，即拉出水面進行CPR、通報及拿AED(自動體外心臟電擊去顫器)、櫃檯通報救護車。
市府指出，新科國民運動中心委外OT廠商已提供家屬監視器資料，以協助後續的權責判定，此案目前也已進入司法階段，教育處將持續關心及協助家屬，幫忙家屬釐清整體過程，並進行後續必要的行政協助。