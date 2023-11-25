金馬紅毯／陸小芬女王氣場壓陣！一開口就哭了：回來參加太不容易
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日在國父紀念館舉行，星光大道率先於傍晚5點20分登場，由楊千霈、曹佑寧擔任主持人，準影后陸小芬以黑亮短髮，搭配一襲寶藍色斜肩抓皺禮服，裙襬開高衩，走路時小露美腿，天生巨星氣場藏不住，睽違24年再參加金馬獎，她一開口就哽咽：「非常激動、感動，因為是金馬60盛事，能回來參加非常感恩，真的很感動，我女兒（方志友）、女婿（傅孟柏）、導演（都在），太不容易！」
記者楊穎軒、陳雅蘭／台北報導
陸小芬細數全身行頭，加起來約1億5000萬，「走紅毯擔心怕耳環會掉，我用雙面膠黏起來，沒帶過這麼貴的珠寶，金馬60必須盛裝，昨天才空運來台，對金馬真的很重視，這麼重的珠寶壓住我心情，但回歸大家庭，很溫暖、感激。」
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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