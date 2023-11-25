金馬紅毯／阮經天有望奪第2座影帝！全身酷黑包緊緊 被嫌穿太多
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間在國父紀念館盛大舉行，曾憑藉《艋舺》榮獲第47屆最佳男主角的阮經天，今年再度以《周處除三害》陳桂林一角再度入圍，有望拿下第2座金馬獎影帝。對此，阮經天坦言，特別對最後一場與陳以文的戲印象最深刻，排練了好多次，學到很多個細節。此外，阮經天認為，本屆金馬獎很特別，帶著爺爺送的手錶幸運物參加，「我想要自然順著自己的情緒走。」
記者羅凌筠、詹鎰睿／台北報導
阮經天對於《周處除三害》的陳桂林一角非常有感，直呼：「陳桂林在我心裡永遠都不會消失，也許哪天我會打開門跟他敘舊！」
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，頒獎典禮準時於19時舉行，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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