影／看了洪總新書後感觸多　黃劼希自我反省：對自己要更嚴格

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聽完洪總的訓話之後，黃劼希表示：「總仔說的話很有道理，我們昨晚有看到日本球員在飯店空地揮棒，覺得自己要更努力，畢竟我們是職業球隊，他們還只是業餘球隊，他們都比我們努力了，我們沒有理由不努力。」
最近黃劼希都在閱讀洪總的新書《勉強自己，我才會是洪一中》，讓他開始自我反思，「看了之後想法有些轉變，既然已經踏上去職業舞台，就該拚盡全力，要對自己更嚴格。」
此戰黃劼希打回冬盟隊史第1分，他表示，每次上場都是抱持著為球隊貢獻的心態，「每一個打席想法都差不多，就是盡量為球隊建功，只要有幫助球隊，就是一個成功的打席，這一球打出去之後，有一種壓力釋放的感覺。」
至於從日本社會人佐藤亜蓮手中，擊出台鋼雄鷹冬盟首安的張肇元表示，「沒有特別感覺，剛好掌握對方變化球失投。」台鋼8局上才打回本場第一分，張肇元說：「很高興看到隊友在後半段有串連，只是可惜我沒能帶動攻勢。」
今日台鋼從先發霍斯到牛棚黃紹睿、陳翊瑄、謝葆錡和黃群皆有失分，作為先發捕手的張肇元說：「主要是心理問題比較大，投手沒有想法就下去丟，只想著一直丟，但好球沒有搶到，後面就比較難配球，導致今天節奏一直在對方那邊。」
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