含沙門氏菌哈密瓜全美流竄！32州99人受害2人死亡 當心病從口入
美國食品藥物管理局（FDA）24日表示，全美32州發生99人疑因食用受污染哈密瓜而感染沙門氏菌（salmonella），其中有45人症狀較嚴重必須住院，還有2人不幸病逝。FDA呼籲民眾勿再食用可能受污染的哈密瓜，直接丟棄，並用熱肥皂水、洗碗精等物來清潔哈密瓜所接觸過的表面。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，美國下令多家廠商召回自家的哈密瓜，包括Freshness Guaranteed、RaceTrac、ALDI和Vinyard等廠商提供的切片哈密瓜，另外提供整顆哈密瓜的Malichita、Z Farms、Rudy等廠商，也被要求下架，且調查仍在持續進行中。
美國疾病控制與預防中心（CDC）強調，這次感染範圍相當廣，但實際患病人數仍可能遠高於報告的人數，民眾切勿掉以輕心，建議不要食用有可能遭污染的哈密瓜，直接扔掉或到商店退貨，並使用熱肥皂水、洗碗精等物來清潔哈密瓜所接觸過的表面。
感染沙門氏菌後，通常會在感染後的6小時至6天內出現腹瀉、發燒、噁心嘔吐、胃痙攣等症狀，多數人在4至7天後便可自行康復，但5歲以下兒童以及65歲以上長者，或是免疫系統較弱的民眾，就有可能引發更嚴重的症狀，需要就醫接受治療，甚至住院。