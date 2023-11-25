金馬60／阮經天頒獎突鞠躬「我絕不中途離席」！李烈台下反應曝光
第60屆金馬獎在今（25日）晚隆重登場，由阮經天、陳以文共同頒發「最佳新演員」，結果當場上演一個有趣橋段，陳以文突然搬出愛的小手，要阮經天一起唸「我熱愛電影、我認真演出、我絕不中途離席」，而阮經天也相當配合，把10年前中途離席的事件拿出來嘲諷自己，而且導播還轉向當年因此事鬧翻的製片人李烈，讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
阮經天配合著陳以文搞笑演出，一邊挨打一邊唸到「我絕不中途離席」時還90度鞠躬，讓在場嘉賓通通笑翻。事實上，在10年前的第50屆金馬獎上，在歷屆影帝影后齊聚一堂準備合照時，阮經天竟然早已提前離席，即便李烈當年替阮經天緩頰，但她其實相當在意，並透露她有10年不和阮經天聯絡，直到《周處》這部電影，兩人才透過視訊破冰，解開心結。如今，阮經天再度把當年的爭議拿出來當成笑話嘲諷自己，意外成為話題。
另外，在「最佳新演員」的獎項，由香港演員謝咏欣《但願人長久》獲獎，在台上的她緊張地拿起小抄，一邊唸一邊發出快要哭的聲音，神情相當可愛，「我寫了不要緊張，但我還是好緊張！」並爆料爸爸媽媽，「他們叫我一定要念到他們！」最後也謝謝大家，期許自己會繼續努力，演出更好的作品。
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