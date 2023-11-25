金馬60／陳坤厚從影60年「沒賺什麼錢」　特別貢獻獎送孫女當嫁妝

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陳坤厚很感謝金馬獎給他這個殊榮，「60年點點滴滴太多回憶和感謝，拍電影對人事物方面，得到這座獎要先謝謝孩子的媽媽，她非常寬容諒解，縱容我在電影路上揮霍時間跟金錢，一個男人的輝煌不重要，但對女人確實是一輩子，謝謝孩子的母親。」
他認為電影是很奇特的行業，「那麼多的老闆圓一個導演的夢，非常有意思，所以我從事這個行業抱著非常感激的心情，我有一個朋友，一輩子都當老闆，我拍什麼電影他都支持我，非常謝謝他都支持我，讓我們曾經有過那個年代。」
陳坤厚除了電影票房賣座外，也獲得金馬獎最佳導演獎。他特地在台上提及金馬獎主席李屏賓，「李屏賓謝謝你，因為你，這2年讓我覺得我們幹攝影好像也是個玩意兒，舅舅賴成英，我們中影三代練習生，從40年代黑白片到民國50年台灣彩色片的開始，到60年的輝煌到新電影，一直到今天，我們都參與其中。」
賴成英在第一屆金馬獎獲得最佳攝影獎，當時他在想：「我是不是有機會，之後我們三代練習生，在金馬60年歲月中也抱走不少獎座。60年電影生涯，金馬獎我們都參與其中，年年都鼓勵我們，華語電影重要的獎項獨立公平，感謝金馬60。」
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