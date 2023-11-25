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金馬60／陳坤厚從影60年「沒賺什麼錢」　特別貢獻獎送孫女當嫁妝

▲陳坤厚從影60年感嘆「沒賺什麼錢」，將金馬特別貢獻獎給孫女當嫁妝。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖）
▲陳坤厚從影60年感嘆「沒賺什麼錢」，將金馬特別貢獻獎給孫女當嫁妝。（圖／金馬執委會提供、社群中心製圖）

記者蔡依庭／台北報導

84歲陳坤厚從影一甲子和金馬獎的年紀一樣，今年榮獲特別貢獻獎，由學生楊潔玫和井迎瑞擔任頒獎人，他今（25日）晚一上台，就客氣地向遞奬的井迎瑞彎腰感謝，接著對台下起立的電影人說聲感謝，看著一同上台的孫女，笑說：「我一輩子拍電影沒什麼錢，這個獎座拿去當嫁妝吧！」

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陳坤厚的舅舅是攝影師賴成英，導演李行、侯孝賢的電影時常找陳坤厚擔任攝影，他以《汪洋中的一條船》獲得第15屆金馬獎最佳攝影獎，後來他開始擔任導演，拍了多部經典作品《小畢的故事》、《桂花巷》、《最想念的季節》等。

陳坤厚很感謝金馬獎給他這個殊榮，「60年點點滴滴太多回憶和感謝，拍電影對人事物方面，得到這座獎要先謝謝孩子的媽媽，她非常寬容諒解，縱容我在電影路上揮霍時間跟金錢，一個男人的輝煌不重要，但對女人確實是一輩子，謝謝孩子的母親。」

他認為電影是很奇特的行業，「那麼多的老闆圓一個導演的夢，非常有意思，所以我從事這個行業抱著非常感激的心情，我有一個朋友，一輩子都當老闆，我拍什麼電影他都支持我，非常謝謝他都支持我，讓我們曾經有過那個年代。」

陳坤厚除了電影票房賣座外，也獲得金馬獎最佳導演獎。他特地在台上提及金馬獎主席李屏賓，「李屏賓謝謝你，因為你，這2年讓我覺得我們幹攝影好像也是個玩意兒，舅舅賴成英，我們中影三代練習生，從40年代黑白片到民國50年台灣彩色片的開始，到60年的輝煌到新電影，一直到今天，我們都參與其中。」

賴成英在第一屆金馬獎獲得最佳攝影獎，當時他在想：「我是不是有機會，之後我們三代練習生，在金馬60年歲月中也抱走不少獎座。60年電影生涯，金馬獎我們都參與其中，年年都鼓勵我們，華語電影重要的獎項獨立公平，感謝金馬60。」

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