金馬60／林青霞從李安手中獲成就獎　撇婚變傳聞「感謝我的老公」

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林青霞換上紅色禮服，氣質出眾又大方，「永遠的林青霞」真的回來了！她首先就感謝父母，說道：「我從千里之外，在生我養我的地方獲得電影界最高榮譽，對我來說意義重大，我要把獎獻給我的父母親，他們為了我辛苦拍戲不知操碎多少心，此刻在天上，他們必定感到莫大的欣慰。」再來，她要把獎獻給這片土地所有的兄弟姐妹，「我是多麼愛你們」。
她出道後的22年拍了100部戲，所以很感謝許多工作人員的幫助。她細數了從影後的幾位重要貴人，首先就是讓她拍了首部電影《窗外》的原著瓊瑤；接著是導演朱延平，她說：「在我從愛情片，轉入武俠刀劍片的階段，你為我設計許多不一般的喜劇角色，步步都賣得滿堂紅。」最後是導演徐克，讓她從純情玉女變身成「江湖第一高手的東方不敗」。
林青霞透露在圈內結交的2位好友，一位是美術指導張叔平，她笑說：「把我從鄉下土包子，變成窈窕淑女。」另一位是徐克老婆、知名電影監製施南生，她感動地說：「總是為我獲得的榮耀感動落淚，並且指引我人生方向。」
隔了33年再度踏上金馬舞台領獎，林青霞表示：「現在我又站在33年前獲得金馬影后的舞台，這座終身成就獎，帶給我無比的鼓勵，讓我更有動力邁向下一個新的旅程，謝謝金馬獎。」
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