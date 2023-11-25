打狗書活節！麗文文化「冊語」行動體驗帶民眾重拾閱讀熱情

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打狗書活節特別推出「冊語行動體驗」，結合徵文和閱讀，邀請民眾跟著引導，為自己選一本書，在書市中為自己找一個角落好好閱讀，並寫下自己的心得，讀給別人聽。讓大家在逛書市展覽的同時，也能在周邊的綠意中，享受閱讀，體會總圖的建築之美。
文化部表示，書店是在地重要的藝文體驗據點，「享讀福爾摩沙」創新書市活動，希望透過獎勵實體書店彼此串聯，整合在地資源，辦理結合閱讀、音樂、文創等多元藝文元素，且真正屬於地方的「非典型書展」以及各種閱讀推廣活動，讓大眾親近閱讀、體驗藝文，最終重新「走入書店」。
高市圖代理館長林奕成表示，本週末高雄城市書展進入倒數階段，睽違18年的「高雄世界詩歌節」同時也在總圖舉辦國際詩人論壇，在詩與世界的距離之間，也能感受到草根樂團的詩性，在地連結的魅力。
麗文文化事業機構總經理楊宏文表示，數位時代和後疫情的餘溫，實體書店的轉型與未來仍是當下必須審慎思考的議題，透過多元的活動設計以及和當代藝術的跨界合作，盼能為實體書店的經營注入一股活水，和同業一同開創新氣象，共同度過時代變遷所帶來的挑戰。
國立中正大學國際文化創藝整合發展研究中心主任江寶釵教授表示，數位資訊的破碎化帶來典範的瓦解，在文字快速生產的時代，如何篩選訊息、辨識正確資訊仍須仰賴閱讀習慣的培養，透過紮實的閱讀基礎，才能穩定發展知識經濟。冊語的行動體驗鼓勵民眾閱讀寫作，值得期待。