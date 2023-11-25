誤會「搭機1規定」慘了！她專櫃正品遭日本海關丟光　一堆人遇過

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水兒還在洗面乳被丟棄之前，開口試探：「能拆開擠一些出來帶走嗎」，沒想到海關卻一口回絕。後續水兒卻在機場免稅店上看到相同的洗面乳，只好再多花一筆全部買回來，更不禁感嘆：「以後要在機場免稅店買！免得被自己水腦害死。快被自己笨死了啊！」
遭遇曝光後，立刻引來許多過來人大喊「我在日本也被攔過，因為帶著布丁、蛋糕慕斯之類的，不過負責警告的人員從口袋掏出一隻湯匙，讓我馬上吃掉」、「其實可以跟安檢說妳要回櫃檯託運哦」、「我也是！不知道洗面乳是液體啊」、「我朋友曾經也是，陪他眼睜睜看著他的超貴保養品全部被扔的精光，真的超心痛」、「之前在掛完行李之後也是跑去要買超多洗面乳，結果店員提醒我說那個算液體只能託運，最後就沒買了」。
事實上日本成田機場官網就有提醒，乘坐國際航班時，禁止攜帶裝入體積超過100ml（g）容器的所有液體物品登機，但可以放入行李箱，並在登機櫃台辦理托運。過去也曾有台灣民眾，因為脖子上戴著「涼感頸圈」，而遭日本海關攔下，最後只能按照指示丟棄的事件。
📍為何搭飛機會有「液體容量」限制
搭飛機時乘客不得攜帶超過100毫升(100 c.c.)液體、膠狀及噴霧類物品之容器，世界各國都有這項安檢準則，台灣也是自2007年3月1日起實施。這項規定起源於「2006年跨大西洋航機恐怖襲擊」事件，該年8月中旬，英國破獲多組恐怖份子打算帶液體炸彈搭機，意圖進行攻擊。此後為避免相關問題持續出現，各國飛航單位便陸續設下這項安檢限制。