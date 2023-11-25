耶誕傳愛！義大皇家「點亮心願圓夢計畫」助偏鄉孩童圓夢
耶誕節即將到來，義大皇家酒店11月24日舉辦耶誕點燈儀式，並推出「點亮心願圓夢計畫」活動，將偏鄉的孩童的耶誕願望一一懸掛在飯店大廳的心願牆，自即日起至12月13日止，邀請社會大眾透過飯店官網或臉書粉絲團認領禮物，一同化身耶誕老人，幫助偏鄉的孩子們實現願望。
記者陳美嘉／高雄報導
義大皇家酒店今年與南勝聖母堂攜手推出「點亮心願圓夢計畫」，蒐集了來自高雄六龜區與內門區的新威國小及溝坪國小近百位學童的心願，要幫助他們實現耶誕願望。這些耶誕願望一一懸掛在飯店心願牆上，有期待成為運動健將的小朋友寫下想要球鞋的心願；還有的小朋友希望讓自己妙筆生花的文具、充實內涵的課外讀物；甚至有孩童提到，看到外婆工作時常常扶著腰，因此想準備一個護腰送給外婆。
高市府觀光局副局長孫春良表示，除了對義大皇家酒店表達感謝對於偏鄉孩童的關心與協助外，也期許社會大眾們一同盡一份力幫助偏鄉孩童們實現小小心願，讓這些孩童們也能夠擁有一個溫馨快樂的耶誕佳節。
義大皇家酒店總經理陸西亞則提到，這是義大皇家酒店連續第13年舉辦相關的耶誕公益活動，希望藉由此活動，能夠達到拋磚引玉的效果，邀請更多人以實際行動，關懷偏鄉學童，一同成為守護他們的那盞燈，為他們點亮希望之光。
另外，溝坪國小校長李建德也感謝義大皇家酒店特別推出了「點亮心願圓夢計畫」，除了幫偏鄉的學童們實現他們的願望外，還招待小朋友們到義大皇家酒店星亞自助餐廳享用豐盛的自助午餐，對他們來說，等於是另類的耶誕禮物。
義大皇家酒店推出之「點亮心願圓夢計畫」活動，自即日起至12月13日止，可以透過義大皇家酒店大廳之心願牆或飯店官網，以及臉書粉絲團等處進行心願認領，並在12月13日前將認領的禮物寄回義大皇家酒店。飯店將於耶誕前夕將所有禮物一一送達偏鄉學童手中，實現他們的耶誕心願。