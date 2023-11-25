金馬60／開場赫見宮澤理惠、梁朝偉、章子怡 超級大咖突然現身
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，今年開場影片一改往年剪輯入圍作品，請來眾多大明星同台，以各自成名作、角色連接成一部短篇喜劇，其中出現沒能參加本屆典禮的日本女星宮澤理惠、國際影帝梁朝偉、影后章子怡、金馬影帝黃秋生等大牌藝人。
記者楊穎軒／綜合報導
呼應金馬60主題「凝聚眾人、直奔未來」，除了先前公布導演程偉豪聯手多位演員打造金馬獎形象短片，典禮開場播出完整版，許光漢、王淨、宋芸樺、柯震東、朱軒洋分別以《想見你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《黑的教育》學生制服造型登場，劉冠廷一人飾演《消失的情人節》公車司機、《陽光普照》的金髮黑道「菜頭」，與《孤味》陳淑芳幽默飆戲。
影片後段結合《運轉手之戀》宮澤理惠、《無間道》梁朝偉、黃秋生、《臥虎藏龍》章子怡經典電影片段，巧妙帶出每部片子、角色的代表台詞或哏，驚喜連連，這支結合角色復刻與翻轉經典的影片，可以說是新世代電影人獻給金馬60的情書。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。