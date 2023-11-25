鼓勵勞工走出健康 中市勞資健行活動逾1500人參與
台中市府勞工局為鼓勵勞工朋友走出戶外，紓解壓力，今(25)日在豐原區中正公園舉行「怡居城市，勞資好行」勞工健行活動，吸引逾1500餘人參加；其中不少勞工是攜家帶眷一起出遊踏青，在遊戲運動中增進親子關係，也歡渡快樂假期。
記者金武鳯/台中報導
由勞工局舉辦的「勞資好行」健行活動，今天盛大登場。秋高氣爽，逾千民眾迎著徐徐涼風，由豐原區中正公園邁步向前走。折返點是豐原公老坪碧雲宮，沿途設有3個補給站，提供民眾適時補充水分及體力。勞工局很體貼，顧及老人、小孩可能體力不足，在折返點提供接駁車，讓有需要的民眾搭車返回會場。
此外，活動主舞台周邊也安排多項親子趣味遊戲、小丑氣球魔術秀等，大小朋友玩得不亦樂乎，歡樂笑聲此起彼落。最讓大家期待的是壓軸摸彩，勞工局今年提供豐富獎項，有PS5主機、飛利浦電視、Apple watch、空氣清淨機、摺疊腳踏車等大獎，隨著獎項一一抽出，尖叫聲不斷，讓氣氛High到最高點。
勞工局長張大春表示，勞工朋友是企業最重要的資產，也是經濟成長重要的貢獻者，市長盧秀燕非常重視勞工朋友身心理健康，希望藉由辦理此類活動鼓勵勞工朋友多多參與正當休閒活動，走出戶外，也走出健康，合力打造台中成為永續宜居的幸福城市。