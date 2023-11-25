金馬60／方志友拿最佳女配下台痛哭：楊銘威紅毯會從22樓鋪到1樓
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，本屆「最佳女配角」由《本日公休》的方志友拿下，她上台領獎時不敢哭，結果一下台直接哭花臉，拖了很久才到後台受訪，方志友笑說：「他（楊銘威）一直說台上哭很醜，叫我不要哭！」也覺得老公現在一定很得意，「他出門有說有叮嚀『要提到你的表演老師』，我想說誰啊？他說『我啊』！等等回家紅毯可能從22樓鋪到1樓。他應該會很得意，『因為我是他的好學生』。」
記者陳雅蘭／台北報導
其實方志友出道至今13年，跟三金都沾不上邊，一次金鐘獎都沒入圍過，竟首度踏上金馬獎還拿下「最佳女配角」，也因為這是「從小到大的獎」，受到評審高度肯定感到開心。她表示沒看過其他入圍者的作品，因為覺得大家都很優秀，「我本來想說有入圍已經很開心了！」
方志友從得知入圍後，每天只吃一餐，2天前開始斷食36小時，今天出門前臉色不好，公公怕她昏倒特地燉雞湯，老公也叮嚀她吃一點東西；因為經紀人跟助理稍早頻頻講到酸辣粉，所以頒獎典禮結束後，方志友會叫酸辣粉外送進補。
方志友上台時，林柏宏有幫忙拉裙襬，有深厚交情的2人其實私下都會聯絡、看對方的作品，「剛剛在台下，他坐我斜前方，我們就眼神交流，就是老戰友的感覺了！真的是『不敢相信』！」
現在成功鍍金，未來片酬會漲價嗎？方志友說：「應該不會漲太多啦！」經紀人則表示：「一切好談一切好談。」問及生涯規劃，她卻不敢想像，很怕得獎就會魔咒纏身，「但我CP值很高，希望導演、編劇多給我角色演出，得到金馬是官方肯定感覺，可以找我喔！」即使是爆肥的角色她也OK。
今年入圍「最佳女配角」包含：《老狐狸》劉奕兒、《小曉》陳意涵、《五月雪》萬芳、《本日公休》方志友、《白日之下》梁雍婷。
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