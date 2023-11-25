國民黨諷「深宮怨婦」 蕭美琴：若能多做事少說話我願意
民進黨副總統參選人蕭美琴日前接受《雅琴看世界》節目專訪，並於今（25）日晚間首播，對於國民黨譏諷蕭恐成「深宮怨婦」、不再有發揮的空間。蕭美琴認為，這樣的說法隱含了性別歧視，但也坦言，如果所謂的深宮可以讓她低調地多做事少說話，那麽她也願意，也坦言年輕時比較喜歡在外面表現，但如今到了這個階段，應該要能屈能伸，有時低調有時高調，這分寸要懂得拿捏。
記者陳威叡／台北報導
對於賴蕭配正式成軍，國民黨譏諷稱蕭美琴恐成「深宮怨婦」、不再有發揮的空間。對此蕭美琴表示，自己聽到這個說法，第一個在想的是，若副手是男性的話，他們也會這埸看待嗎？當然不是，所以認為這說法隱含很多性別歧視。
其次，蕭美琴說，副總統在《憲法》上是沒有特定的責任，就是備位，如果被賦予責任是總統需要去授權，這也是賴清德說服她承擔這個責任，如果所謂的「深宮」，可以讓她比較低調的多做事少說話，「那我也願意」。
蕭美琴也坦言，多年來，自己年輕的時候，比較喜歡在外面表現，可是覺得到了這個階段要能屈能伸，比較能夠領悟，有時低調、有時高調，這分寸要懂得拿捏，那責任非常沉重，那在這個過程中，只有努力專心把事情做好，才是最優先的。