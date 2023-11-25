半夜傳訊息吵到人！她慘遭旅行社痛罵5分鐘　LINE這功能一秒解決

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旅行業者先是回應「不會有（機票），幾點了？有沒有禮貌？你沒家教嗎？你不睡覺別人也要跟著不用睡覺嗎？還是你要我公布你給全世界公評？」隨後更質問「你也有小孩子吧？你不用顧小孩的嗎？小孩睡著被吵起來你會有什麼感受？我就問你，到底懂不懂將心比心？還是你覺得隨便怎樣都可以？以上，自重」。
這期間當事人只能不斷道歉，旅行業人員甚至還當場機會教育，可以使用LINE 的「無聲訊息」功能，甚至還教學步驟「若你真的有考慮到他人，就會學好，不然就不要半夜擾人」。
當事人無奈表示，自己知道半夜私訊人不對，但自己道歉仍被旅行社業者狂罵，「罵得我好像犯了幾百次一樣…我的道歉你沒有看眼裡，還越罵越順…我不懂我到底犯了什麼滔天大罪，需要這樣一直被狂罵」。貼文也引發熱議，許多網友認同半夜收到訊息的確會出現情緒，但是身為服務業，也不該對客人窮追不捨的謾罵。
📍半夜傳訊息不怕吵到人！LINE「無聲訊息」功能怎麼開
LINE公司在2020年6月時，推出「無聲訊息」功能，可以讓用戶在不發送提醒的狀態下傳送訊息給對方用戶的功能。
開啟步驟： LINE主頁左上角齒輪進入設定－＞下拉找到LINE Labs選項點入－＞開啟「無聲訊息」選項－＞在聊天室長按訊息框傳送鍵，即會出現「無聲傳送」選項。