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半夜傳訊息吵到人！她慘遭旅行社痛罵5分鐘　LINE這功能一秒解決

▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會在聊天時傳送圖片，甚至在群組當中建立相簿來儲存照片。（圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會在聊天時傳送圖片，甚至在群組當中建立相簿來儲存照片。（圖/記者張嘉哲攝）

記者潘毅／綜合報導

你曾遇過半夜傳了訊息，卻不小心打擾到對方休息的經驗嗎？日前有民眾在半夜12點半傳訊息詢問機票事宜，卻沒想到慘遭旅行社大罵5分鐘，更機會教育要用「無聲訊息」方式，遭遇曝光也引發討論。

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日前有位民眾在臉書社群《匿名公社》上發文訴苦，她想要諮詢旅行社有關活動機票的相關事宜，但當下沒注意到時間已是半夜12點29分，過了1分鐘訊息立刻被已讀，沒想到卻得到業者怒沖沖地回答。

▲有民眾在半夜12點半傳訊息詢問機票事宜，卻沒想到慘遭旅行社大罵5分鐘。（圖／取自匿名公社）
▲有民眾在半夜12點半傳訊息詢問機票事宜，卻沒想到慘遭旅行社大罵5分鐘。（圖／取自匿名公社）
旅行業者先是回應「不會有（機票），幾點了？有沒有禮貌？你沒家教嗎？你不睡覺別人也要跟著不用睡覺嗎？還是你要我公布你給全世界公評？」隨後更質問「你也有小孩子吧？你不用顧小孩的嗎？小孩睡著被吵起來你會有什麼感受？我就問你，到底懂不懂將心比心？還是你覺得隨便怎樣都可以？以上，自重」。

這期間當事人只能不斷道歉，旅行業人員甚至還當場機會教育，可以使用LINE 的「無聲訊息」功能，甚至還教學步驟「若你真的有考慮到他人，就會學好，不然就不要半夜擾人」。

當事人無奈表示，自己知道半夜私訊人不對，但自己道歉仍被旅行社業者狂罵，「罵得我好像犯了幾百次一樣…我的道歉你沒有看眼裡，還越罵越順…我不懂我到底犯了什麼滔天大罪，需要這樣一直被狂罵」。貼文也引發熱議，許多網友認同半夜收到訊息的確會出現情緒，但是身為服務業，也不該對客人窮追不捨的謾罵。

▲LINE「無聲訊息」開啟步驟。（圖／NOWnews資料照）
▲LINE「無聲訊息」開啟步驟。（圖／NOWnews資料照）
📍半夜傳訊息不怕吵到人！LINE「無聲訊息」功能怎麼開

LINE公司在2020年6月時，推出「無聲訊息」功能，可以讓用戶在不發送提醒的狀態下傳送訊息給對方用戶的功能。

開啟步驟： LINE主頁左上角齒輪進入設定－＞下拉找到LINE　Labs選項點入－＞開啟「無聲訊息」選項－＞在聊天室長按訊息框傳送鍵，即會出現「無聲傳送」選項。

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