11年前質詢金溥聰影片曝 蕭美琴坦言後悔「沒必要為難別人」
民進黨副總統參選人蕭美琴日前接受《雅琴看世界》節目專訪，並於今（25）日晚間首播，而其宣布參選後也被翻出11年前擔任立委時，全英文質詢時任駐美代表金溥聰，而其專業自信質詢也讓人印象深刻。對此蕭美琴坦言，對那一趴有點後悔，覺得自己年輕時確實比較Aggressive（意指挑釁的），比較想凸顯自己且愛表現，經歷這麼多年，認為沒有必要用為難別人的方式來呈現自己。
記者陳威叡／台北報導
對於11年前質詢金溥聰影片被翻出。蕭美琴坦言，對於那趴有點後悔，覺得年輕的時候，確實比較Aggressive（意指挑釁的），比較想要凸顯自己也比較愛表現，但是經歷了這麼多年，到了這個階段會覺得，沒有必要用為難別人的方式來呈現自己。
蕭美琴說，所以現在每次看這段影片重播，都會有點不好意思，但其實這也是年輕的自己，也確實年輕的時候，就像小貓一樣，有時候想要衝得很快，但是人生歷經滄桑之後，現在做事都很謹慎保守，風格也比較不一樣。
蕭美琴說，現在覺得要呈現自己的能力有很多種方式，那不太需要去故意為難別人，但以前在立法院的文化，當初自己第一次參選是225席，「要去凸顯呈現自己，總是當初是比較衝一點。」