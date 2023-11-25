美國82歲翁過世！1.2億遺產全捐所住小鎮　生活簡樸以割草機代步

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霍爾特的好友，同時也雇用他當房車公園管理員的房車公園老闆史密斯（Ed Smith）表示，霍爾特已經擁有了想要的所有東西，因為他是個物欲極低的人。霍爾特曾經有過一段婚姻，但以離婚收場，老年時也曾與另一位女子同居，但對方於2017年就過世，之後霍爾特就一直單身，而他在之前的戀愛關係中，也從未有過子女。
史密斯也是霍爾特遺囑的執行人，史密斯透露霍爾特年輕時曾在穀物工廠擔任經理，平常會自行研究金融刊物進行投資，而且報酬率相當不錯，賺的錢比想像中更多。霍爾特曾跟史密斯說，賺的錢不知道要花去哪，史密斯就建議他不妨留一些給小鎮，沒想到，結果霍爾特把遺產全部捐給鎮政府。
霍爾特的妹妹，今年81歲的艾莉森（Alison Holt）表示，他們的家教就是節儉以及善用金錢投資，霍爾特在這兩方面都表現得很好。艾莉森透露霍爾特的人生座右銘似乎就是保持低調，他常說不希望別人注意到自己，否則可能會遇到麻煩。艾莉森說自己替霍爾特這樣過日子感到有點難過，因為他其實可以偶爾放縱一下自己。
至於欣斯代爾鎮要如何運用這筆錢，目前鎮委會尚未做出決定，有人提議修繕市政廳的鐘樓，或者是購買新的計票機來紀念霍爾特，因為他從未錯過任何一次投票，還有居民建議開設線上駕駛課程。無論如何，鎮長林奇（Kathryn Lynch）承諾，一定會像霍爾特一樣，節儉且有計畫地使用這筆金錢。