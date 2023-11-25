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美國82歲翁過世！1.2億遺產全捐所住小鎮　生活簡樸以割草機代步

▲美國新罕布夏州一座僅有4200人口的欣斯代爾（Hinsdale）小鎮，收到一份意外的禮物，鎮上居民82歲的霍爾特老先生過世後，將380萬美元、約新台幣1.2億元的遺產，全數捐給鎮政府。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國新罕布夏州一座僅有4200人口的欣斯代爾（Hinsdale）小鎮，收到一份意外的禮物，鎮上居民82歲的霍爾特老先生過世後，將380萬美元、約新台幣1.2億元的遺產，全數捐給鎮政府。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國一位名叫霍爾特（Geoffrey Holt）的82歲男子，居住在新罕布夏州僅有4200人口的欣斯代爾（Hinsdale）小鎮，平常擔任房車公園的管理員，生活相當簡單，沒有電視也沒有電腦，以割草機代步。霍爾特今年6月去世，留下380萬美元、約新台幣1.2億元的遺產，他在遺囑中表示把財產全數捐給鎮政府，用於教育、健康、娛樂和文化方面的社區發展。讓鎮上居民相當驚訝，引發熱議。

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根據《ABC》報導，鎮上居民對霍爾特最主要的印象就是，總是以割草機代步，穿著樸素的舊衣服，在超商買些東西，或者只是在那裡靜靜發呆，看著道路上的車輛駛過。霍爾特不時也會替鎮上居民打打零工，安靜、謙遜、生活簡單，是鎮上居民對他的評價，很少人知道他擁有數百萬美元的財產。

霍爾特的好友，同時也雇用他當房車公園管理員的房車公園老闆史密斯（Ed Smith）表示，霍爾特已經擁有了想要的所有東西，因為他是個物欲極低的人。霍爾特曾經有過一段婚姻，但以離婚收場，老年時也曾與另一位女子同居，但對方於2017年就過世，之後霍爾特就一直單身，而他在之前的戀愛關係中，也從未有過子女。

史密斯也是霍爾特遺囑的執行人，史密斯透露霍爾特年輕時曾在穀物工廠擔任經理，平常會自行研究金融刊物進行投資，而且報酬率相當不錯，賺的錢比想像中更多。霍爾特曾跟史密斯說，賺的錢不知道要花去哪，史密斯就建議他不妨留一些給小鎮，沒想到，結果霍爾特把遺產全部捐給鎮政府。

霍爾特的妹妹，今年81歲的艾莉森（Alison Holt）表示，他們的家教就是節儉以及善用金錢投資，霍爾特在這兩方面都表現得很好。艾莉森透露霍爾特的人生座右銘似乎就是保持低調，他常說不希望別人注意到自己，否則可能會遇到麻煩。艾莉森說自己替霍爾特這樣過日子感到有點難過，因為他其實可以偶爾放縱一下自己。

至於欣斯代爾鎮要如何運用這筆錢，目前鎮委會尚未做出決定，有人提議修繕市政廳的鐘樓，或者是購買新的計票機來紀念霍爾特，因為他從未錯過任何一次投票，還有居民建議開設線上駕駛課程。無論如何，鎮長林奇（Kathryn Lynch）承諾，一定會像霍爾特一樣，節儉且有計畫地使用這筆金錢。

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