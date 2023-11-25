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蕾菈呼麻被Toyz做成飲料開賣！本尊無奈曝口感「麻麻的」

▲蕾菈呼麻事件被Toyz做成飲料開賣，她親自嘗試口感直呼「麻麻的」。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈呼麻事件被Toyz做成飲料開賣，她親自嘗試口感直呼「麻麻的」。（圖／翻攝自蕾菈IG）

記者江芷稜／綜合報導

百萬YouTuber「反骨」團體成員蕾菈跟網紅Joeman，月初吸食大麻被警方逮捕，事後懺悔道歉，她也低調跟另一半度過27歲生日，而向來最愛調侃網紅的Toyz（劉偉建），故意以此開賣新款飲料「拾Joe芝麻歐蕾」，反骨團長酷炫特別買來請蕾菈本人試喝，她無奈接受眾人取笑，品嘗這款新飲料，笑稱喝起來「麻麻的」，並讚美「麻吸搜呦」，意即韓文的「好喝」，逗樂許多粉絲。

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▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
Toyz之前以「館長」陳之漢名字做成飲料「橙芝汗」，成為網路熱議話題，這次蕾菈發生吸毒事件，網友就狂Cue他發揮創意，為了迎合民意，Toyz推出新款飲料爭取商機，酷炫故意買了一杯讓蕾菈試喝，還問她：「妳知道妳被做成飲料了嗎？」嘲諷說以為這杯飲料叫做「就是要呼麻」。

▲蕾菈（左）昨日迎來27歲生日，低調度過不敢發文慶祝。（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈（左）日前迎來27歲生日，低調度過不敢發文慶祝。（圖／蕾菈臉書）
蕾菈試喝的時候，酷炫問「有麻麻的嗎」，蕾菈喝了表示「嗯，麻麻的」，稱讚芝麻味道濃郁，被要求用一個形容詞說感想時，她沒有逃避，反而用麻字當梗，大方回答「麻吸搜呦」（韓文「好喝」的意思），介紹喜歡芝麻的朋友可以嘗試，自嘲意味濃厚。

▲蕾菈呼麻事件被Toyz做成飲料開賣，笑說「麻吸搜呦」。（圖／翻攝自蕾菈IG）
▲蕾菈呼麻事件被Toyz做成飲料開賣，笑說「麻吸搜呦」。（圖／翻攝自蕾菈IG）
網友則反應兩極，有人酸「可以完全雲淡風輕了欸，台灣人的記憶力真的只有三秒嗎」，也有人安慰「能接受自己的梗，妳真的很不容易」、「雖然她呼麻是不太好，不過說句公道話，誰沒有犯錯過？」、「再給她一次機會不為過吧」，對於網紅呼麻事件仍然沒有共識。

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