香港男欠「300萬港幣」！冒險運11公斤大麻來台 一下飛機就慘了
香港一名廖姓男子欠下300多萬港幣的鉅額債務，為了清償債務，他接受販毒集團提議，以2萬港幣為代價，走私大麻來台，豈料入境台中清泉崗機場時，就被安檢人員發現他攜帶的行李廂裡，竟裝有重達11.6公斤的乾燥大麻花，當場遭到逮捕，台中地檢署偵結，依運輸第二級毒品罪嫌將廖男起訴。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，24歲的廖姓男子因為欠下300多萬港幣的鉅額債務，為了賺取2萬元港幣酬勞，廖男願意接受販毒集團提議大麻走私到台灣，今年10月3日廖男來台前，周預先給廖2000元港幣，約定後續廖男順利入境後，拍照回傳，才將尾款1萬8000元港幣匯入戶頭。
豈料，廖男一入境台中機場，安檢發現他的行李箱疑似夾藏毒品，打開後查獲到20包乾燥大麻花，重量達到11.693公斤，他當場遭逮；廖男最初辯稱，根本不知道行李箱內有何物，但檢方依據對話紀錄，發現廖男先前就曾受人委託從西班牙運毒到香港，廖男最終也坦承犯案，檢方偵結依運輸第二級毒品罪嫌將他起訴。
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