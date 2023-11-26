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金馬60／林品彤拿影后邊看影帝轉播！全都優秀：但想跟林柏宏拍照

▲林品彤（右）以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」，《富都青年》吳慷仁是本屆影帝。（圖／NOWnews）
▲林品彤（右）以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」，《富都青年》吳慷仁是本屆影帝。（圖／NOWnews）

記者陳雅蘭／台北報導

第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，本屆「最佳女主角」由年僅12歲的林品彤拿下，她憑藉《小曉》鍍金當上最年輕的金馬影后。林品彤後台受訪時，前台正在頒發「最佳男主角」，她覺得入圍者許光漢、林柏宏、吳慷仁、王柏傑、阮經天5位都很優秀，但滿想跟林柏宏拍照，十分可愛。

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▲林品彤以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／NOWnews）
▲林品彤是史上最年輕的影后。（圖／NOWnews）
林品彤得獎後要做的第一件事，就是要吃飯慶祝；她因為很喜歡幫助別人的感覺，也打算念心理學，亦會持續保持善良。

後台受訪時，台上正在揭曉「最佳男主角」，問及林品彤最想跟哪位影帝合照？她覺得大家都很棒，但滿想跟林柏宏拍照；最終則由吳慷仁奪得影帝，但林品彤表示，尚未看過對方的作品。

對於12歲就封后的感想、是否認識歷屆影后？林品彤全都喜歡，「她們真的都很厲害！」也很開心從陳淑芳的手上拿下獎盃，「我看過淑芳阿姨的作品，真的很厲害！」林品彤回家後，會把超過3公斤的金馬獎安放櫃子裡。

林品彤表示「真的很喜歡演戲」，所以會繼續拍下去，但因為還是12歲，仍要以課業為優先，「我覺得主要還是唸書」，若未來有戲約，她會好好思考。

今年入圍「最佳女主角」的包含：《菠蘿，鳳梨》胡伶、《小曉》林品彤、《填詞撚》鍾雪瑩、《本日公休》陸小芬、《白日之下》余香凝。

台灣觀眾可鎖定台視頻道收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。

▲▲林品彤以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／NOWnews）
▲林品彤拿獎後，要吃飯慶祝。（圖／NOWnews）
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