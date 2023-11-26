金馬60／林品彤拿影后邊看影帝轉播！全都優秀：但想跟林柏宏拍照

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後台受訪時，台上正在揭曉「最佳男主角」，問及林品彤最想跟哪位影帝合照？她覺得大家都很棒，但滿想跟林柏宏拍照；最終則由吳慷仁奪得影帝，但林品彤表示，尚未看過對方的作品。
對於12歲就封后的感想、是否認識歷屆影后？林品彤全都喜歡，「她們真的都很厲害！」也很開心從陳淑芳的手上拿下獎盃，「我看過淑芳阿姨的作品，真的很厲害！」林品彤回家後，會把超過3公斤的金馬獎安放櫃子裡。
林品彤表示「真的很喜歡演戲」，所以會繼續拍下去，但因為還是12歲，仍要以課業為優先，「我覺得主要還是唸書」，若未來有戲約，她會好好思考。
今年入圍「最佳女主角」的包含：《菠蘿，鳳梨》胡伶、《小曉》林品彤、《填詞撚》鍾雪瑩、《本日公休》陸小芬、《白日之下》余香凝。
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