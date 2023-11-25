金馬60／李玟歌聲響徹國父紀念館！觀眾情緒潰堤哭了：真的扛不住
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，國際小提琴大師胡乃元率領TC室內樂團音樂家們，演繹李玟的經典曲〈月光愛人〉，以星月的音符來追思逝世影人，網友看見7月離開的天后李玟照片，以及聽到她高亢的嗓音，直呼：「月光愛人哭了...」、「真的扛不住」！
記者楊穎軒／綜合報導
胡乃元以悠揚又悲傷的琴聲，向過去1年離世的國內外影人致意，大銀幕上陸續出現日本配樂家坂本龍一、音樂製作人陳志遠、演員楊小萍、孟海、丁強、歌手萬沙浪、李玟、導演何平、麥大傑、陳慧翎、編劇鄭文華等人，演奏到〈月光愛人〉時，還出現一小段李玟熟悉的歌聲。
PTT網友看完整段表演，感動地說：「嗚嗚這琴聲好穿透啊」、「這次緬懷很有新意啊」、「胡乃元好強！正在滑手機的我會抬起頭聽」、「孟海...」、「慧翎導演...」、「Coco耶...嗚嗚」、「天哪...背景音樂...」、「聽到歌聲的那一瞬間真的扛不住了...」
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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