輕軌成圓最後測試　26日起一連七天準營運模式上路

高雄輕軌於昨完成C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段系統整合測試後，今(26)日隨即進行最後階段行車測試作業，預訂自11月26日起至12月2日執行連續七天系統穩定性測試，驗證整體系統符合營運需求之可靠度，以期達成明年元旦後通車試營運目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
系統穩定性測試期間，輕軌已營運路段(C32-C1-C24站)將配合調整部分營運模式，C24愛河之心站往C23龍華國小站路段，將改以免費接駁巴士替代輕軌行駛，欲搭乘免費接駁巴士的旅客，請依照車站現場工作人員引導前往接駁巴士候車處搭乘。輕軌列車抵達C24愛河之心站及C32凱旋公園站後，將進行車廂清車作業，請旅客配合現場工作人員引導下車，未載客之列車再續行前往本工程路段進行測試。
自11月2日起輕軌列車開始駛進大順路段(博愛路以東)，展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段為期近1個月的測試以來，目前工程路段車站及沿線機電設備已完成階段性安裝、單機測試、界面測試、系統整合測試等作業，輕軌車輛自11月26日起至12月2日正式於C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段，依營運班表，以10至15分鐘班距方式，雙向行駛於本測試路段，模擬正常營運狀況，以確保系統功能穩定符合要求，達成申請初勘之要件。
在完成系統穩定性測試作業後，為期近一個月的行車測試也將告一段落，施工團隊將彙整這段時間以來的測試結果，持續優化精進，邁向輕軌成圓通車目標，預訂12月提報初、履勘及取得營運許可。本次新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。