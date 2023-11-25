金馬60／吳慷仁封影帝飆淚！感恩導演陳慧翎教導 獨漏女友邵雨薇
第60屆金馬獎頒獎典禮最受矚目、顏值最高的影帝之爭，由《富都青年》的吳慷仁首度封帝，打敗勁敵阮經天、林柏宏、許光漢、王柏傑等人，他感謝出道作品《下一站，幸福》的已逝導演陳慧翎，笑說「想不到吧！此刻的我有沒有比VanNess（吳建豪）還帥？」也感謝一路上幫忙的合作夥伴，唯獨漏掉女友邵雨薇，讓影迷有點失望。
記者江芷稜／台北報導
頒獎人役所廣司、張艾嘉說出最佳男主角得主時，吳慷仁立刻掩面痛哭，眼眶泛紅，並緊擁著《富都青年》劇組人員，女友邵雨薇也深情望向他。該劇入圍7項大獎卻一直落空，讓吳慷仁相當緊張，他站上舞台情緒激動地說，自己很愛電影、很愛表演，很謝謝《富都》的導演王禮霖、演員陳澤耀，「我在馬來西亞語言不通，可能會很危險，謝謝你陪我去很多的地方，一起捅雞的屁股」。
他笑著透露，製片李心潔在拍戲過程多次提到張艾嘉，「我相信張姊在妳心裡留下很大的陰影，妳在我心裡也留下很大的陰影，謝謝妳打開我的心，妳跟我說的事情，我不會告訴別人，謝謝妳告訴我如何用眼睛演戲」，他在劇中飾演聾啞青年，沒有一句台詞，憑著手語表演與深刻的眼神，讓人折服於他的演技。
他接著說，「我沒有家人來，沒有經紀人」，唯一來的是會計，很謝謝一路上合作的朋友，自謙是不懂得表演的人，27歲才入行拍攝第一部戲，仿效方法派演技，讓自己忽胖忽瘦，拍得很累、很操，每一次經驗累積了很多的自己，感受到每個階段的不同，才有了現在的自己，最後他感謝《下一站，幸福》的導演陳慧翎，笑問「想不到吧！此刻的我有沒有比VanNess（吳建豪）還帥？」語氣逗樂全場粉絲，唯獨漏掉感謝女友邵雨薇。
41歲的吳慷仁並非表演科班出身，過去曾做過工地粗工、餐廳服務生、調酒師、擺地攤，2007年起因雜誌和電視廣告的演出踏入演藝圈，2009年參與偶像劇《下一站，幸福》知名度大開。2015年以《麻醉風暴》獲得第50屆金鐘獎迷你劇集男配角獎，2016年再憑《一把青》獲得第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。2017年以電影《白蟻：慾望謎網》獲得第19屆台北電影節最佳男主角，這次他首度入圍金馬獎就封帝，實力派演技無庸置疑。
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