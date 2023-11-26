金馬60／大黑馬《石門》奪最佳劇情片 大陸導演黃驥：是一個夢嗎
第60屆金馬獎頒獎典禮今（25）日晚間7點在國父紀念館舉行，由Lulu（黃路梓茵）擔任主持人，大陸電影《石門》奪下最大獎最佳劇情片，夫妻檔導演黃驥、大塚龍治不敢相信獲獎，黃驥感性地說：「它（金馬獎）是一個夢嗎？但它很重，提醒我不是一個夢！」
記者楊穎軒／綜合報導
來自北京的女導演黃驥透露，自己的父親幫電影海報題字，「石門打開裡面有金，我們鼓起勇氣推開石門，後面是金馬」，指拿到金馬獎讓夫妻倆感覺以後可以有更廣闊的世界，去策馬奔騰，感謝金馬獎，日本導演大塚龍治謝謝資深剪接師廖慶松始終相信《石門》是大黑馬，兩人也感謝黃父、黃母，謝謝女兒3歲就跟著一起拍片，還謝謝導演李安、侯孝賢、蔡明亮、李滄東影響他們的創作，了解為何電影是時空的藝術。
金馬執委會主席李屏賓鼓勵入圍電影擴大邀請劇組成員共襄盛舉，今年有超過700名入圍影片影人參與盛會，台灣觀眾11月25日可鎖定台視頻道同步收看第60屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。
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