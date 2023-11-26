金馬60／吳慷仁奪帝忘謝女友！邵雨薇悄送抱抱 李心潔讓他留陰影
第60屆金馬獎於昨（25）日晚在國父紀念館圓滿落幕，吳慷仁以《富都青年》首度入圍金馬獎，就奪下影帝寶座，金馬獎頒獎典禮結束後，劇組《富都青年》舉行慶功宴，吳慷仁慶功宴受訪時提到，雖然忘記在台上感謝女友邵雨薇，但在後台有遇到女友，女友還給了他「愛的抱抱」。此外，吳慷仁還表示，與李心潔合作後還因此留下陰影。
記者吳雨婕／台北報導
吳慷仁奪獎後，上台發表感言時，唯獨忘了感謝女友邵雨薇，他在後台接受媒體訪問時趕緊解釋，是因為當下情緒太多，來不及感謝，「我那段時間（去馬來西亞拍片期間），她幫我照顧貓。」把貓視為家人的吳慷仁感激不已。被問到得獎後，邵雨薇有沒有給他「愛的抱抱」，吳慷仁大方回應：「剛剛在後台有遇到，給抱抱很正常吧！」至於在台上忘記感謝邵雨薇，邵雨薇有沒有因此「森氣氣」，他笑回：「沒有啦！」
對於奪下影帝，吳慷仁在慶功宴上謙虛的說：「謝謝大家了，剛剛太混亂，想靜下來跟大家聊聊。」也特別感謝攝影師。而稍早李安特別去後台給吳慷仁勉勵，讓他受寵若驚，他提到李安有跟他說媽媽從事類似的工作，所以看了《富都青年》很有感覺，「我也會繼續努力，我剛說人還是會犯錯，得了獎不代表演什麼都可以，李安說『不要怕犯錯』，我有聽進去。」
李心潔擔任《富都青年》的監製，談到與李心潔合作似乎留下陰影，吳慷仁笑說：「我拍戲已經夠瘋狂，對於表演很專注，她竟然可以專注到這種程度，對戲的感覺會把任何片段的你抓住。」還加碼爆料開拍前被李心潔抓去辦公室「調教」，讓他驚呼自己很敬畏，「她跟你分享時眼裡有光，（自己）沒追上就不太好意思。」陳澤耀一旁聽聞隨即爆料，因為李心潔的敬業，讓他也在心裡留了陰影，「我退了她IG。」但趕緊補充：「合作完有追蹤回來！」
李安對於吳慷仁在片中的表現給予極大的讚賞，現身劇組慶功宴時，不忘強調吳慷仁演繹角色時，有一種被附身的感覺，在慶功宴現場還在吳慷仁耳邊說許多悄悄話，李安自虧：「我跟太太、兒子不會講的話，都跟演員講了，跟演員的關係非常私人。」