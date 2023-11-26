金馬60／王柏傑落淚！影帝敗給吳慷仁 吐低潮：全台只有李安要我
故事背景設定為SARS事件的電影《疫起》，榮獲第60屆金馬獎最佳視覺效果、美術設計，男主角王柏傑與《富都青年》吳慷仁激戰到最後落敗，今（26）日出席慶功宴淚灑現場，因為評審團總召李安大力讚賞「刮目相看」，勾起他事業低潮的回憶。
記者羅凌筠／台北報導
王柏傑拍《少年PI的奇幻漂流》結識李安導演，他說：「李安導演是我的貴人，人生最低潮的時候，全台灣沒人要我，是他給我機會，讓大家重新看到我，對他滿滿感謝，他真的很溫暖、很善良。」李安導演稱讚他這次《疫起》的表演讓人刮目相看，鼓勵王柏傑拿影帝獎指日可待，「加油，有一天！」王柏傑說：「李安導演剛剛的話已經夠了。」
對於詮釋聾啞人士的吳慷仁勝出，王柏傑說：「我自己也覺得是慷仁，《富都青年》那場戲太厲害了，我跟他說我看2次，那場戲換作是我做得到嗎？他百分之百做到了。」看完《富都青年》，王柏傑最佳男主角的第一選擇也是吳慷仁。
王柏傑最遺憾的是，沒有機會上台幫導演林君陽講話，當場補一句「你是最棒的」，林君陽表示自己沒得最佳導演不遺憾，整部片的技術含量與成熟度，對他自己來講頗不錯，現身慶功宴的薛仕凌笑說：「我來蹭飯的，看到他們就開心。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁