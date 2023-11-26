金馬60／許光漢無緣影帝「爽到罵髒話」！李安慶功宴吐雙蛋黃內幕
第60屆金馬獎頒獎典禮25日完美落幕，許光漢、林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》獲得最佳導演、最佳男主角、最佳劇情片等多項提名，最後僅拿走「最佳改編劇本」獎項。首度參加金馬獎，許光漢笑說自己爽到心裡都在罵髒話！李安蒞臨慶功宴也提及，本來有期望影帝獎項能開出「雙蛋黃」的結果，無奈吳慷仁在《富都青年》的表現實在太亮眼。
記者黃雅琪／台北報導
聊到方志友憑藉《本日公休》拿下最佳女配角獎上台時，因為禮服太長差點絆倒，好友林柏宏見狀幫忙提起禮服：「我其實一開始只是要站起來恭喜她而已，就發現她裙子卡住踢了一腳，發現周圍沒有人可以幫他拉裙子。」
首度入圍金馬獎影帝的許光漢，分享參加完典禮後心情很開心：「超開心的！我本來就超平常心的，因為我什麼都是第一次，看到很多前後輩新起之秀，心裡開心到罵髒話，就是爽的那種感覺！」被問到看到誰最爽？許光漢連忙煞車笑喊：「沒有啦，不要挖洞給我跳！」提及與日本女神滿島光一起頒獎，許光漢承認當時很緊張，尤其是被女神碰了一下後又更緊張。
評審團主席李安一如往常的「巡迴」慶功宴，對於兩位年輕演員許光漢、林柏宏也給予肯定：「今年台灣出小生，因為我2年沒有回來了，金馬獎變化很大」，李安特別提到許光漢在片中的大量裸露戲，笑稱：「肌肉練出來了吼！」
李安也向兩位演員道歉：「辛苦了，沒有辦法每個都給獎，繼續加油，為你們高興！」至於外界期待影帝能開出「雙蛋黃」，李安透露：「本來有這種期望！」但在看完所有片子之後，認為新科影帝吳慷仁的表現實在太強。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁