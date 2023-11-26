傅孟柏、林柏宏沒得金馬一起蹲角落！拒絕影帝吳慷仁：不要靠近我
電影《本日公休》由陸小芬、傅孟柏、陳庭妮、方志友、施名帥共演，得到第60屆金馬獎「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」4項提名，最終僅拿下「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」2獎；傅孟柏慶功宴上搞笑說，跟落馬的林柏宏躲在角落，拒絕與影帝吳慷仁說話，相當幽默。
記者陳雅蘭／台北報導
洪佩瑜運勢旺，7月才在第34屆金曲獎拿下一生只有一次機會的「最佳新人獎」；今晚再以《本日公休》主唱的〈同款〉奪得「最佳原創電影歌曲」，一連獲得2份榮耀，她自己也不敢相信，「這運氣哪裡來的？我也一直在想，希望帶著這份力量，去找新的可能性」。
傅孟柏這次入圍「最佳男配角」，最終還是落馬，他在慶功宴上搞笑透露，跟沒得獎的林柏宏躲在角落互相安慰，只要有人過來，就會跟對方說「不要靠近我」，傅孟柏表示：「而那個人就是今年的影帝吳慷仁！」他說完隨即正經，認為入圍的影人都很優秀，「大家都很棒，誰有辦法選中啊！」他也自我安慰沒關係，「我很開心，我們全部聚在一起互相打氣就很棒了」。
傅孟柏提到，李安有對他說「你很棒」，也認為阿川（傅孟柏飾演的角色）就是《本日公休》裡的最佳男配角，沒有得金馬獎也沒關係，同時感謝導演傅天余，「願意約我喝咖啡，到今天坐在這裡」。
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