金馬60／個人意見評宋芸樺禮服像「雞毛撢」 滿島光把鋼琴穿上身
第60屆金馬獎於昨（25）日完美落幕，以毒舌著稱的知名網紅「個人意見」評論此次金馬獎紅毯上藝人們的服裝。他認為陳意涵以迷你洋裝搭配厚底鞋參加盛會太不正式；而宋芸樺一身亮藍色禮服，個人意見形容「看起來像那種防靜電的雞毛撢子」；日本影后滿島光服裝，則詮釋了一台鋼琴。
記者薛羽彤／綜合報導
每年的三金盛會，金曲獎、金鐘獎、金馬獎網友們都期待個人意見的講評。王柏傑、吳慷仁、許光漢、林柏宏都以標準又安全的黑西裝出場，讓個人意見笑說已經講不出形容詞，好在看到范少勳的西裝上有蜻蜓刺繡，「我喜歡蜻蜓刺繡，但一方面也不解為什麼會選蜻蜓來繡，不過蜻蜓仔細想想是很適合繡在西裝上的動物，繡蝴蝶太理所當然，繡蚊子又太超過。」
來到女明星的環節，個人意見表示，昨晚第一個亮點就是第一名模林志玲，他大讚「這禮服精雕細琢，鏤空的恰到好處，不禁讓人想起之前她的書名，剛剛好的優雅，既閃耀符合大家對她的期待。」桂綸鎂出場時，他吃了一驚「上面的花果圖案，讓人想起八零年代媽媽們流行的那種墊肩針織衫。」看到宋芸樺整身亮藍色禮服，個人意見說：「她在出門前發現自己很像防靜電的雞毛撢子，所以湊了件黑色的西裝外套穿上，而現在她是一個正式的防靜電雞毛撢子。她走過的地面應該很乾淨吧。」
身穿白色禮服們的女星，也逃不過個人意見的講評，萬芳被形容「像是一個水晶吊燈掛在她的上半身，很想叫這件禮服振作一點。」袁澧林整身的鉤織，「她好像把家裡所有的抱枕套面紙盒和桌巾一次都穿在身上了，才能累積這麼多鉤織的素材。」至於日本影后滿島光的禮服，宛如「一個鋼琴套和鋼琴上面的白蕾絲的組合。」
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