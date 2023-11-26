中國經濟影響力減弱！台商另謀出路　WSJ：以商逼政已無效

我是廣告 請繼續往下閱讀
從台灣官方數據來看，今年前10月，台灣對美國的出口較2018年同期成長逾80%，台灣對中國的出口則下降1%，與10年前兩岸經濟迅速融合時相比，發生了重大變化。
台灣對外投資也發生變化，在2000年代初期，台灣資金主要流入中國，如今已果短轉向東南亞、印度和美國。台灣政府數據顯示，2010年代初期，台灣每年對中國平均投資100億美元，2018年末急遽下滑，此後一直保持在50億美元左右，2023年迄今，台灣僅13%的投資流向中國，25%流向亞洲其他地區，近50%流向美國。
儘管多年以來，北京京希望透過讓台灣人民相信經濟未來與中國有著聯繫，藉此控制台灣。
報導指出，有許多因素正推動著台灣重塑與中國的經濟關係。美國對中國採取的出口管制提高了從中國採購的成本，在某些情況下甚至禁止從中國採購。包括蘋果公司在內的美國企業也推動台灣供應商實現採購多元化，而中國工資的上漲也削弱中國對外資的吸引力。
而中國以其經濟影響力來懲罰台灣的行為，也使得台灣對中國出現情緒變化。像是中國禁止進口鳳梨等台灣農產品，並在2022年禁止石斑魚進口，並對赴台旅遊施加限制。這些限制反而適得其反，迫使台商另謀它路。
在台灣從事養魚業的張家升（Chang Chia-sheng，音譯）表示，10年前他的主要出口目的地是中國，但隨著地緣政治緊張局勢攀升，他將目光投向其他地方，自2018年以來，他對美國的銷售額激增4倍，他說，「在美國，事情似乎更好辦」。
台灣冷凍食品加工公司元家企業執行長顏志傑也表示，他的公司獲得了約7.5萬美元的政府補貼，用於向美國消費者行銷產品，他說，現在中國佔公司營收僅約3%。不過顏志傑表示，如果真的要考慮美中開戰風險及其對台灣的潛在影響，應該把賭注押在第三國，而非中國或是美國。
去年華府智庫戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）進行一項對台商的調查發現，近60%的台商已經或者正在考慮將部分生產或採購遷出中國，這一比例明顯高於歐美企業。
自2014年開始，越來越多的台灣人對過度依賴中國深感擔憂，風向也開始轉變。台灣年輕人推動反服貿協議「太陽花運動」。台灣總統蔡英文在2016年上任後，更積極推動台灣經濟多元化。報導指出，雖然對於台商來說，在中國以外的地方建設和運營新工廠既不便宜，也很艱難，但部分台灣商人顯然對中國心存芥蒂。在中國一家電子製造商擔任品管控制長達14年的邱先生（Leo Chiu）表示，自己在中國已沒有升職空間，2019年就返台，他的許多老同事也都離開，「先是習近平要下台，還有可能改變的，但是我覺得很難。」