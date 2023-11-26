3縣市大雨特報！未來一週「2波冷空氣」接力 低溫最低下探12度
今（26）日東北季風減弱，各地氣溫短暫回升，不過迎風面的北台灣一早仍有雨勢，中央氣象署針對基隆、台北、新北發布「大雨特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，在未來一週，明（27）日和週四（11月30日）各有一波東北季風報到，全台平地的最低溫約可降至攝氏12度左右。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日受東北季風影響，北海岸、大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，花東偶有零星降雨的機率，新竹以南晴時多雲。北台灣偏涼，其它各地的影響輕微。各地區氣溫分佈上，北部攝氏17至23度、中部攝氏14至29度、南部攝氏15至30度、東部攝氏14至27度。
吳德榮指出，明日下午起至週三（11月29日），另一波偏乾的東北季風南下，但冷空氣強度偏弱，明日西半部轉晴、東半部局部短暫雨逐漸趨緩，週二、週三各地晴朗穩定。
吳德榮提及，明日至週三白天有陽光時體感舒適，但入夜因「輻射冷卻」效應，偏涼微冷，日夜溫差大。全台平地的最低溫約可降至攝氏12度左右，台北觀測站最低溫約可降至攝氏16度左右。週四起至週六（12月2日）東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定；冷空氣仍偏弱，北台灣整天濕涼，中南部影響小。