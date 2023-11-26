哈馬斯釋放第二批人質！17人中最年幼僅3歲 目前已抵以色列
巴勒斯坦激進組織哈馬斯與以色列的臨時停火協議於當地時間24日早上7時生效，而哈馬斯也於25日晚間釋放第二批人質。第二批人質共17人，13人為以色列籍、4人為泰國籍，其中最年長為67歲，最年幼為3歲。目前17人已全數抵達以色列。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》、《CNN》等外媒報導，哈馬斯向國際紅十字會交出包括4名泰國公民在內的17名人質。以色列總理辦公室證實，有6名婦女與7名未成年人獲釋，從名單來看，最年長的為67歲的哈蘭（Shoshan Haran），最年幼的則為3歲的耶爾（Yahel Shoham）。以色列國防軍表示，25日當天獲釋的17名人質，在乘坐紅十字會車隊的車通過拉法（Rafah）關口後，已經成功抵達以色列。
另一邊，以色列也在25日再度釋放了39位關押在以國監獄的巴勒斯坦婦孺。
哈馬斯卡桑旅（Al-Qassam Brigades）25日稍早宣布，決定推遲第二輪人質釋放，直到以色列承諾允許援助卡車進入加薩北部，如果以色列不遵守釋放巴勒斯坦囚犯的協議條款，人質釋放也將會被推遲。以軍則下達通牒，若以國人質未在午夜前獲釋，以軍將恢復對加薩走廊的攻勢。在經過卡達以及美國斡旋後，問題才得以排除。
以色列與哈馬斯及卡達在23日宣布達成暫時停火協議，協議於當地時間24日早上7時生效。雙方停火協議包括4天的停火期間每天200輛人道援助卡車進入加薩；50名以色列人質換150名巴勒斯坦囚犯；以軍禁飛加薩南部、北部，美日停飛6小時；以軍不會在加薩逮捕任何人，以及每天額外釋放10名人質將延長停火一天等。