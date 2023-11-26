2023高雄富邦馬拉松！恐龍裝男子組冠軍 竟是雅加達亞運田徑國手
▲富邦高雄馬拉松，恐龍裝男子組冠軍，原來是加達亞運田徑國手葉守博。（圖／高雄運發局提供）
記者
吳政紘/綜合報導
2023-11-26 08:41:51
高雄市政府運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「20
23高雄富邦馬拉松」，今年以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越 」為口號，活動首日，由3.5公里休閒組打頭陣， 不少爸爸媽媽帶著小朋友共襄盛舉， 在高雄市政府運動發展局局長侯尊堯偕同富邦人壽陳世岳總經理鳴槍 後，熱鬧開跑； 緊接著是超吸睛的恐龍變裝競速賽於國家體育場田徑場舉行， 民眾穿著暴龍服裝拔腿狂奔，衝刺終點，不只比搶鏡，還要比速度， 可愛又好笑，把氣氛炒到最高點，此外恐龍裝男子組冠軍，原來是加達亞運田徑國手葉守博，也引發全場爆笑。
25日上午七點半，3K休閒組正式鳴笛起跑， 不少家長為家中小寶貝裝扮可愛造型， 超萌模樣成為攝影師們捕捉的焦點， 創意造型獎第一名由揹著啤酒箱改裝的超大型十字架扮成耶穌的跑者 受評審青睞，奪得五千元獎金。另外一個矚目焦點是恐龍變裝賽， 滿十歲就能報名參加，共吸引100多隻大小恐龍報名競賽， 參賽者穿著自行準備的恐龍裝，在國家田徑場上衝刺，場面壯觀， 運發局長侯尊堯也穿上恐龍裝跟大家一起奔跑同樂。 這次恐龍競速賽也分男女組，冠軍分別獲得一萬元獎金， 民眾直呼爆笑好玩，更吸引小朋友爭相與恐龍們合照， 堪稱難得一見的恐龍聚會。
運發局長侯尊堯表示，
希望市民朋友們都能享受高雄富邦馬拉松熱鬧氣氛， 也藉此養成親子的運動習慣，未來都能成為全馬、 半馬賽事的參賽者。恐龍變裝競速賽則非常創意有趣， 看著恐龍選手們努力往前衝，連恐龍都能跑起來了， 下屆賽事也要號召更多市民一起來運動， 高雄富邦馬拉松絕對是最適合全家參與的運動賽事， 希望大家玩得盡興，帶著最美好的回憶回家。
冠名贊助單位富邦人壽表示，路跑不只讓身體更健康，
也為社會注入正向力量，富邦冠名贊助高雄馬拉松已邁入第四年， 再度號召近百位在地同仁共襄盛舉， 與民眾一起享受熱鬧活力的休閒組賽事；另外， 為激勵台灣好手於隔日全馬、半馬組賽事創造佳績， 持續攜手運發局設置總額新台幣60萬元的「 本土選手破全國紀錄獎金」，同時鼓勵跑者們加入「RUN FOR GREEN」計畫行列，每人只要累積40公里跑程並至活動網站登 錄( https://www.fubon.com/r4g/)， 富邦就為台灣土地種下1棵樹。 高雄富邦馬拉松全馬、半馬賽程(26)日登場， 除了沿途路線高雄景色美不勝收之外， 為了提供更完善的軟硬體服務，也要感謝幕後無名英雄的付出， 賽前由賽事承辦單位H2U運動筆記， 邀集賽事執法單位高雄市體育總會田徑委員會、 醫護救護由醫護單位義大醫院、 大騰救護隊和晶片計時單位智能動感有限公司等，不分晝夜， 一同於賽道進行場勘，針對各公設站及檢核點進行確認及流程規劃， 改善缺失，力求完美，要讓所有參賽跑者， 能在最舒適的環境挑戰自我，跑出最佳成績， 享受高雄富邦馬拉松賽事。更多賽事動線、交通管制以及活動資訊， 請上「高雄富邦馬拉松」FACEBOOK粉絲團或賽事官網( ht)查詢。 tps://khm.com.tw/