新北歡樂耶誕城運動派對！陳傑、羅嘉翎出席 中纖女排啦啦隊超正
新北歡樂耶誕城運動派對25日熱鬧登場！活動超精彩，新北城市隊現身新北市民廣場，中纖女排和Power Me Girls一起和民眾同樂、新北凱撒射箭隊近距離教民眾射箭！還有金牌英雄見面會，跨欄王子陳傑、跆拳道甜心羅嘉翎、奧運舉重金牌許淑淨等運動好手跟大家熱情互動。除了舞臺活動還有運動市集，想找補給看裝備通通一次滿足！現場還有定向運動挑戰，跟著指示解鎖任務就有機會把iphone 15等好禮帶回家。
記者吳政紘/綜合報導
昨日舞臺活動有常勝軍輔仁大學競技啦啦隊表演，邀請民眾體驗「被舉起來、飛高高」的刺激感！晚上接力登場有修德國小體操隊帶我們進入環、球、棒、帶等，美美的體操世界。還有受小朋友喜愛的YOYO 家族羚羊哥哥、葡萄姐姐帶來動滋動親子律動。壓軸登場為亞洲有氧天王－潘若迪與星級教練團隊帶來最嗨的Funky Dance，準備嗨翻新北市民廣場！
26日舞臺活動火力全開！中信特攻特務&PS女孩、新北航源FC足球隊、富邦悍將見面會，場場都值得期待！想一睹運動明星風采，把握機會來就對了！體育表演有跆拳道靈魂和精髓的品勢、最年輕的8歲霹靂舞國手，人稱「人體戰鬥陀螺」的NANA與舞團將大獻舞技！想一睹本人炸裂全場飆舞就到新北市民廣場。壓軸登場則是舞動耶誕 白色愛練，只要穿著白色衣飾dress code，就可兌換限量精美耶誕小禮，還可以跟著阿本老師一起感受身體韻律與體能極限！
體育處表示，今年特別設計定向運動挑戰活動，民眾透過「新北運動聚點」官方LINE帳號(@920euzwf)，即可在現場進行闖關任務，完成挑戰就有機會獲得iPhone15等多項大獎及完賽禮「運動特有種」邊緣體適能IP角色(阿鹿、小鮭、熊仔、虎妹、羌弟)香氛片。明天還有一天，歡迎來現場與我們同樂。更多相關資訊可上活動網站https://reurl.cc/WvYe4及【新北運動聚點】粉絲專頁。