金馬60完整得獎名單／吳慷仁首入圍就拿影帝　12歲林品彤奪影后

金馬60／12歲林品彤成最年輕影后　打破李小璐25年來紀錄

▲林品彤12歲就封后，打破李小璐25年以來的紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林品彤12歲就封后，打破李小璐25年以來的紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤／綜合報導

第60屆金馬獎於昨（25）晚精彩落幕，影后由12歲林品彤拿下，影帝則是《富都青年》吳慷仁。林品彤年僅12歲拿下影后，打破大陸女星李小璐16歲拿影后的紀錄，一舉登上微博熱搜，不少網友自嘲「人家12歲得影后，我們12歲在幹嘛」。

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▲林品彤以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／NOWnews）
▲林品彤以《小曉》拿下第60屆金馬獎「最佳女主角」。（圖／NOWnews攝影中心）
林品彤在《小曉》演出患有過動症的兒童，小小年紀展現精湛演技，打敗了胡伶、鍾雪瑩、陸小芬和余香凝，拿下金馬影后，創下金馬獎史上最年輕影后，打破李小璐16歲得影后，25年以來的紀錄。林品彤上台後，邊哭邊感謝監製葉如芬、王小茵，導演靳家驊，「謝謝你們相信我、支持我」，台下劇中的媽媽陳意涵也哭成花臉。林品彤打破李小璐的紀錄，登上微博熱搜，引起網友熱議，「12歲啊！我那時候在做啥？」、「哇，12歲說話好成熟哦，想想我12歲還在玩泥巴」。

▲《小曉》中陳意涵（左）與過動症女兒林品彤爆發衝突，她形容就像：「快窒息的痛苦。」（圖／CATCHPLAY＋）
▲《小曉》中陳意涵（左）飾演林品彤的媽媽。（圖／CATCHPLAY＋）
林品彤8歲時參加「2020舞台劇潛力新星甄選會」後，開始戲劇演出。去年她在電影《美國女孩》中演出二女兒「梁芳安」嶄露頭角，讓她獲第24屆台北電影獎最佳新演員的提名。如今她以12歲之姿拿下影后，評審團主席李安透露，評選過程，第一輪就選出林品彤為新科影后，沒有爭議，李安還摸摸她的頭，建議她先好好念書，演技的事情一點都不急。

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