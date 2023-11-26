金馬60／12歲林品彤成最年輕影后 打破李小璐25年來紀錄
第60屆金馬獎於昨（25）晚精彩落幕，影后由12歲林品彤拿下，影帝則是《富都青年》吳慷仁。林品彤年僅12歲拿下影后，打破大陸女星李小璐16歲拿影后的紀錄，一舉登上微博熱搜，不少網友自嘲「人家12歲得影后，我們12歲在幹嘛」。
記者薛羽彤／綜合報導
林品彤在《小曉》演出患有過動症的兒童，小小年紀展現精湛演技，打敗了胡伶、鍾雪瑩、陸小芬和余香凝，拿下金馬影后，創下金馬獎史上最年輕影后，打破李小璐16歲得影后，25年以來的紀錄。林品彤上台後，邊哭邊感謝監製葉如芬、王小茵，導演靳家驊，「謝謝你們相信我、支持我」，台下劇中的媽媽陳意涵也哭成花臉。林品彤打破李小璐的紀錄，登上微博熱搜，引起網友熱議，「12歲啊！我那時候在做啥？」、「哇，12歲說話好成熟哦，想想我12歲還在玩泥巴」。
林品彤8歲時參加「2020舞台劇潛力新星甄選會」後，開始戲劇演出。去年她在電影《美國女孩》中演出二女兒「梁芳安」嶄露頭角，讓她獲第24屆台北電影獎最佳新演員的提名。如今她以12歲之姿拿下影后，評審團主席李安透露，評選過程，第一輪就選出林品彤為新科影后，沒有爭議，李安還摸摸她的頭，建議她先好好念書，演技的事情一點都不急。
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