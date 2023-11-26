職場體驗結合地方資源　教育部：促青年返鄉推廣在地文化

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另外，他也提及，這段經歷影響最深的是體會到協會與地方資源連結的珍貴，每年與地方文化場館定期合辦深度文化之旅，跟著一同參與規劃，深入了解豐富的在地文化，也因此對文化教育、環境議題等產生熱忱。種種收穫促使他在大學畢業後返鄉創業，在台中豐原成立「北山城工作室」，推廣在地文化特色。
由於工作室的屬性與協會推廣的文化教育密切相關，這個機緣吸引了協會主管的注意，得知他積極推動文化傳承活動，幾經討論後，謝佳展決定回到協會服務，一方面可以發揮學生時期所學的教育專長，另一方面也可以跟隨自身興趣在文化領域深耕。
從體驗到就職，謝佳展表示，有了2年參與暑期社區職場體驗經驗，讓他深入熟悉非營利組織的運作方式和需求，了解如何有效協調和合作，及處理不同的任務和挑戰，並將學校所學知識應用到實務工作中，如活動策劃、志工管理、資源連結、社交技巧等，這都是透過計畫而為其個人成長及職涯帶來的重要影響。
教育部指出，「青年暑期社區職場體驗計畫」每年提供大專校院青年學子豐富多元的職缺選擇，不論事想接觸與所學相關的職缺，或是想挑戰與自身接觸完全不同領域的工作內容，都歡迎密切留意「青年署職場體驗網」相關計畫訊息。